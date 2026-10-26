Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 26 de outubro de 2026

A Lua Cheia de outubro tem um apelido especial: é conhecida como Lua do Caçador. O nome é de origem sazonal e remonta às tradições do Hemisfério Norte, em que essa era a época em que os campos já estavam colhidos e a luz intensa da Lua ajudava os caçadores a avistar animais e a se preparar para o inverno. No Brasil, estamos na primavera, mas o nome popular acabou se espalhando pelo mundo e é repetido todos os anos.