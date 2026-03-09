Cultura

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 09 de março de 2026

O satélite natural da Terra já iniciou o processo de diminuição de sua iluminação aparente

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:52

A Lua Cheia acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam praticamente alinhados Crédito: Imagem: Gergitek | Shutterstock

Nesta segunda-feira, 09 de março, a Lua está na fase Cheia, um dos momentos mais marcantes do ciclo lunar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), ela entrou nessa fase no dia 03 de março, às 08h30. No entanto, o satélite natural da Terra já iniciou o processo de diminuição de sua iluminação aparente e está atualmente com cerca de 72% de visibilidade, entrando gradualmente no período de declínio do ciclo. A próxima mudança ocorrerá em 11 de março, às 06h41, quando a Lua passará para a fase Minguante.

A Lua Cheia acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam praticamente alinhados, com a Terra posicionada entre os dois astros. Nessa configuração, a face lunar voltada para o planeta recebe iluminação completa do Sol, o que faz com que ela apareça totalmente iluminada no céu noturno. Por causa desse alinhamento, a Lua Cheia costuma nascer próximo ao pôr do sol e se pôr próximo ao nascer do sol, permanecendo visível durante praticamente toda a noite.

Aspectos da Lua Cheia

Do ponto de vista científico, a Lua não produz luz própria. O brilho observado da Terra é resultado da reflexão da luz solar em sua superfície, formada por rochas e poeira lunar. Durante a fase Cheia, essa reflexão atinge o seu máximo, tornando a Lua um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Ainda assim, o brilho pode variar conforme fatores como posição orbital, distância da Terra e presença de partículas na atmosfera.

Outro aspecto interessante é que a fase Cheia ocorre aproximadamente uma vez a cada 29,5 dias, período conhecido como mês sinódico, que corresponde ao ciclo completo das fases da Lua : Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Esse ciclo acontece devido ao movimento orbital da Lua ao redor da Terra, combinado com o deslocamento do nosso planeta ao redor do Sol.

Desde a Antiguidade, diferentes civilizações observaram atentamente o céu e perceberam que o ciclo lunar se repetia de forma regular Crédito: Imagem: Shazumo | Shutterstock

Observação do ciclo da Lua ao longo do tempo

Além da importância científica, a Lua Cheia também ocupa um lugar significativo em diversas culturas e tradições ao redor do mundo. Desde a Antiguidade, diferentes civilizações observaram atentamente o céu e perceberam que o ciclo lunar se repetia de forma regular. Com base nessa constância, povos como babilônios, chineses, maias e diversos grupos indígenas passaram a utilizar as fases da Lua para organizar calendários lunares, que ajudavam a marcar a passagem do tempo e a planejar atividades coletivas.

A Lua Cheia também teve papel importante na agricultura tradicional. Em muitas culturas rurais, acreditava-se que determinadas fases da Lua influenciavam o crescimento das plantas, a umidade do solo e até o comportamento de animais. Por esse motivo, agricultores costumavam observar o ciclo lunar para decidir momentos de plantio, poda ou colheita. Embora nem todas essas práticas tenham comprovação científica direta, o calendário lunar ainda é utilizado em alguns sistemas agrícolas e permanece presente na cultura popular.

Lua está perdendo o brilho

Com a Lua agora em processo de diminuição de iluminação, os próximos dias mostrarão o satélite gradualmente perdendo brilho até atingir a fase Minguante, etapa que marca a transição para um novo ciclo lunar. A partir daí, a área iluminada continuará diminuindo até chegar novamente à Lua Nova, reiniciando o ciclo que se repete continuamente no céu.