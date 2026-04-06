Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 06 de abril de 2026
Cultura

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 06 de abril de 2026

Neste momento, todo o disco visível do astro aparece completamente iluminado pela luz do Sol
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 11:53

Nesta segunda-feira, a Lua encontra-se em sua fase Cheia (Imagem: muratart | Shutterstock)
Nesta segunda-feira, a Lua encontra-se em sua fase Cheia Crédito: Imagem: muratart | Shutterstock
Nesta segunda-feira, 06 de abril, a Lua está em sua fase Cheia, um dos momentos mais marcantes do ciclo lunar. Ela entrou nessa etapa no dia 01, às 23h13, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Com isso, todo o seu disco visível aparece completamente iluminado pela luz do Sol, criando um espetáculo facilmente observado a olho nu em diferentes regiões.
A Lua Cheia é conhecida por sua luminosidade intensa e pela forma perfeitamente circular vista da Terra. Essa fase ocorre quando o nosso planeta está posicionado entre o Sol e a Lua, fazendo com que a face lunar voltada para nós receba iluminação total. Esse alinhamento permite que a luz solar seja refletida de maneira direta, tornando o satélite mais brilhante no céu noturno.

Lua não emite luz própria

Do ponto de vista científico, a Lua não emite luz própria. O brilho observado é resultado da reflexão da luz solar em sua superfície, composta por rochas e poeira. Durante a fase Cheia, a incidência da luz ocorre de forma mais frontal, reduzindo sombras e evidenciando grandes áreas claras, chamadas de “mares lunares”. Essas regiões são, na verdade, planícies formadas por antigas erupções vulcânicas.
O alinhamento entre Sol, Terra e Lua intensifica a força gravitacional sobre os oceanos (Imagem: Onkamon | Shutterstock)
O alinhamento entre Sol, Terra e Lua intensifica a força gravitacional sobre os oceanos Crédito: Imagem: Onkamon | Shutterstock

Influência da Lua Cheia nas marés

Outra característica interessante da Lua Cheia é a sua influência nas marés. Nessa fase, o alinhamento entre Sol, Terra e Lua intensifica a força gravitacional sobre os oceanos, resultando nas chamadas marés de sizígia — quando as marés altas ficam ainda mais elevadas e as baixas, mais baixas. Esse fenômeno também ocorre na Lua Nova e tem impacto direto em regiões costeiras.

Impactos culturais da Lua Cheia

Além dos aspectos científicos, a Lua Cheia também desperta curiosidade e está presente em diferentes culturas ao redor do mundo. Ao longo da história, ela foi associada a calendários agrícolas, rituais e até crenças populares. Em muitas tradições, acredita-se que essa fase influencia o comportamento humano e animal.

Ilusão da Lua

Outro ponto curioso é que, apesar de parecer maior quando está próxima ao horizonte, esse efeito é apenas uma ilusão de ótica, conhecida como “ilusão da Lua”. Quando comparada a objetos terrestres, como prédios e árvores, o cérebro interpreta a Lua como sendo maior do que realmente é, embora seu tamanho aparente não mude de forma significativa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vila Velha recebe exposição gratuita com fotos sobre fé e cultura capixaba
Imagem de destaque
5 benefícios da atividade física para a saúde mental
Imagem de destaque
Veja quem deixou o governo do ES para disputar as eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados