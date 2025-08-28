Line-up

Lollapalooza 2026 tem Lorde, Tyler the Creator, Sabrina Carpenter e Deftones

Line-up do festival, que ocorre de 20 a 22 de março em São Paulo, também tem Skrillex

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:03

Tyler the Creator e Sabrina Carpenter vão cantar no Lollapalooza 2026 Crédito: Reprodução/Instagram/@feliciathegoat/@sabrinacarpenter

A edição de 2026 do Lollapalooza terá shows de Lorde, Tyler the Creator e Chappell Roan. A informação foi divulgada pela plataforma de vendas Ticketmaster, em uma postagem nas redes sociais agora removida.

O line-up conta, ainda, com Sabrina Carpenter, Skrillex e Deftones. O festival de música ocorre de 20 a 22 de março, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A lista oficial com todos os artistas que vão se apresentar no evento será divulgada nas redes sociais às 12h desta quinta-feira, 28.

Em 2025, o Lollapalooza teve shows de artistas como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo e Alanis Morissette.

