Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos por obstrução intestinal após cirurgia bariátrica Crédito: Reuters/Folhapress

A causa da morte de Lisa Marie Presley, filha única do astro Elvis Presley, foi divulgada nesta quinta-feira, 13. De acordo com o LA County Coroner, o que seria o IML de Los Angeles, nos Estados Unidos, a empresária morreu devido a uma obstrução do intestino delgado, após uma cirurgia bariátrica para perda de peso.

"A obstrução aconteceu com a estrangulação do intestino delgado, causada por adesões que se desenvolveram após uma cirurgia bariátrica anos atrás", diz o relatório da autópsia. "Essa é uma consequência conhecida de longo prazo desse tipo de cirurgia".

Em 12 de janeiro deste ano, Lisa foi levada às pressas para o hospital depois de sofrer uma parada cardíaca. A equipe de paramédicos que atendeu a chamada conseguiu reanimá-la graças ao atendimento de primeiros socorros feito pelo ex-marido, Danny Keough, com quem ficou casada de 1988 a 1994.

Lisa Marie Presley deixou, além da mãe, três filhas: Riley Keough, Finley Aaron Love e Harper Vivienne Anne. Lisa Presley ficou em coma induzido, com um marca-passo temporário e respiração assistida por aparelhos, mas acabou não resistindo. Ela tinha 54 anos.

A filha de Elvis, que também era cantora e compositora, teve vários problemas com álcool e drogas. Lisa ainda estava lutando contra a dor da perda do filho, Benjamin Keough, que morreu aos 27 anos por suspeita de suicídio, em 2020.