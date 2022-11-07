Lindsay Lohan lança nova versão de clássico de 'Meninas Malvadas'

Lindsay Lohan voltou às origens e homenageou Meninas Malvadas, o filme que fez sua carreira no cinema despontar. A artista lançou uma nova versão da canção clássica do longa, Jingle Bell Rock, na sexta-feira, 4.
A faixa vai fazer parte da trilha sonora de Uma Quedinha de Natal, filme na Netflix que terá a atriz como protagonista.
No longa, Lindsay interpreta uma mimada herdeira de um hotel que, após um acidente de esqui, se vê sob os cuidados de um proprietário de pousada (Chord Overstreet) e sua precoce filha.
O elenco conta ainda com George Young, Jack Wagner e Olivia Perez. Janeen Damian dirige o longa e assina o roteiro ao lado de Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver.