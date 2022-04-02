Leq Samba fará gravação de DVD com entrada solidária em São Benedito

Grupo Leq Samba irá realizar a gravação do novo DVD com entrada solidária Crédito: Hygo Fernandes

A solidariedade tomará conta da gravação do novo DVD da banda Leq Samba, neste domingo (03), às 15h, na quadra do bairro São Benedito, em Vitória. A proposta do grupo visa o combate à fome das comunidades carentes do Território do Bem, bastante atingidas pela pandemia. Dessa forma, o público poderá adquirir o ingresso através de doações de alimentos não perecíveis na entrada do evento.

A gravação promete muito samba e pagode. Entre as canções autorais está a música "Volta" (Juninho Carvalho). Mas hits de artistas nacionais também estarão presentes, como "Novos tempos" (Jorge Aragão) e "Pureza da flor" (Arlindo Cruz), além de pagodes consagrados gravados pelos cantores Thiaguinho e Belo.

A arrecadação será revertida para o Secri (Serviço de Engajamento Comunitário), projeto que conecta crianças e jovens do bairro São Benedito e comunidades vizinhas a novas possibilidades. O local escolhido para a gravação faz parte da história do grupo que, por sua vez, quis retribuir um pouco do carinho da comunidade.

“É um sonho antigo do grupo fazer uma gravação no bairro de onde nascemos e fomos criados. É devolver um pouco de tudo que essa comunidade vem nos proporcionando. Poder fazer isso de forma beneficente, é gratificante”, conta o vocalista do Leq Samba, Henrique Meirelles.

O Território do Bem compreende os bairros de Jaburu, Gurigica, Consolação, Floresta, São Benedito, da Penha, Bonfim, Itararé e Engenharia. Durante a pandemia da Covid-19, essas comunidades foram amplamente atingidas. O Instituto Data Favela em parceria com a Locomotiva – Pesquisa e Estratégia e a Central Única das Favelas (Cufa), fez um levantamento sobre a fome nas favelas.

Segundo a pesquisa, 68% das pessoas que moram em favelas não tiveram dinheiro para comprar comida em ao menos um dia durante as duas semanas do levantamento. O estudo escutou 2.087 pessoas maiores de 16 anos, em 76 favelas de todo país em março de 2021.