Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Leq Samba fará gravação de DVD com entrada solidária em São Benedito
Solidariedade

Leq Samba fará gravação de DVD com entrada solidária em São Benedito

O show acontece neste domingo (3), a partir das 15 horas, na quadra do bairro São Benedito. Os alimentos arrecadados serão destinados para as comunidades do Território do Bem, em Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 07:00

Grupo Leq Samba irá realizar a gravação do novo DVD com entrada solidária
Grupo Leq Samba irá realizar a gravação do novo DVD com entrada solidária Crédito: Hygo Fernandes
A solidariedade tomará conta da gravação do novo DVD da banda Leq Samba, neste domingo (03), às 15h, na quadra do bairro São Benedito, em Vitória. A proposta do grupo visa o combate à fome das comunidades carentes do Território do Bem, bastante atingidas pela pandemia. Dessa forma, o público poderá adquirir o ingresso através de doações de alimentos não perecíveis na entrada do evento.
A gravação promete muito samba e pagode. Entre as canções autorais está a música "Volta" (Juninho Carvalho). Mas hits de artistas nacionais também estarão presentes, como "Novos tempos" (Jorge Aragão) e "Pureza da flor" (Arlindo Cruz), além de pagodes consagrados gravados pelos cantores Thiaguinho e Belo.
A arrecadação será revertida para o Secri (Serviço de Engajamento Comunitário), projeto que conecta crianças e jovens do bairro São Benedito e comunidades vizinhas a novas possibilidades. O local escolhido para a gravação faz parte da história do grupo que, por sua vez, quis retribuir um pouco do carinho da comunidade.
“É um sonho antigo do grupo fazer uma gravação no bairro de onde nascemos e fomos criados. É devolver um pouco de tudo que essa comunidade vem nos proporcionando. Poder fazer isso de forma beneficente, é gratificante”, conta o vocalista do Leq Samba, Henrique Meirelles.
O Território do Bem compreende os bairros de Jaburu, Gurigica, Consolação, Floresta, São Benedito, da Penha, Bonfim, Itararé e Engenharia. Durante a pandemia da Covid-19, essas comunidades foram amplamente atingidas. O Instituto Data Favela em parceria com a Locomotiva – Pesquisa e Estratégia e a Central Única das Favelas (Cufa), fez um levantamento sobre a fome nas favelas.
Segundo a pesquisa, 68% das pessoas que moram em favelas não tiveram dinheiro para comprar comida em ao menos um dia durante as duas semanas do levantamento. O estudo escutou 2.087 pessoas maiores de 16 anos, em 76 favelas de todo país em março de 2021.
  • Serviço: Gravação DVD Leq Samba 
  • Data: 03/04/2022 (domingo) 
  • Hora: 15h
  • Local: Quadra São Benedito (Rua Tenente Setubal, 395)
  • Ingresso: entrada solidária (doação de alimentos não perecíveis)

Veja Também

Exposição "Zeitgeist - Espírito do Tempo" traz fotos de Ekkehard Grote a Vitória

Geraldo Azevedo e Chico César chegam a Vitória com o intimista "Violivoz"

Com cara de festival, 'Bloco do Silva' inicia temporada 2022 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados