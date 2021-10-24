Lendas do rock: 5 biografias para conhecer e aproveitar

Livros sobre estrelas do rock Crédito: Design Canva

O rock não morreu. Apesar de estar em baixa nos últimos anos, o gênero segue firme e forte em 2021. Lançamentos como "Senjutsu", do Iron Maiden, "The Bitter Truth", do Evanescence, e o projeto "Classix Remix", que revisita as obras de Rita Lee e Roberto de Carvalho, trazem de volta a guitarra e seus acordes para o centro das atenções. E histórias nesse mundo não faltam.

Somando literatura à música, o Divirta-se selecionou cinco biografias para os leitores adentrarem nos bastidores do rock and roll. Os artistas do gênero tem suas vivências narradas em títulos que mostram das dificuldades ao sucesso. As obras compreendem grandes nomes da indústria fonográfica nacional e internacional.

1 - DAVID BOWIE: UMA VIDA EM CANÇÕES

Capa do livro "David Bowie: Uma vida em canções" Crédito: Reprodução/Globo Livros

No livro "David Bowie - Uma Vida em Canções", de Rob Sheffield, jornalista da Rolling Stone e grande fã de Bowie, o eterno Camaleão do Rock recebe uma espécie de carta de amor. A obra traz grandes momentos do cantor em sua carreira, indo da descoberta do subgênero glam-rock ao lançamento do último disco do britânico, Blackstar. Turnês e canções também são exploradas no texto de Sheffield, que constrói o título a partir de seu grande e diverso conhecimento no campo musical. A biografia pode ser uma ótima porta de entrada dos leitores na vida do músico que esbanjava excentricidade, sendo também uma forma dos apaixonados por Bowie estarem mais próximos da memória do artista.

2 - HEAVIER THAN EVER - MAIS PESADO DO QUE O CÉU: UMA BIOGRAFIA DE KURT COBAIN

Capa do livro "Heavier than heaven - Mais pesado que o céu" Crédito: Reprodução/Globo Livros

Já para quem se interessa pelo estilo grunge, popularizado na década de 90, a obra indicada é a biografia feita pelo jornalista Charles Cross, "Mais Pesado que o Céu - Uma Biografia de Kurt Cobain". O livro traz detalhes sobre a vida do líder do Nirvana, banda que foi um dos grandes expoentes do gênero e agitou o universo musical da época com o álbum “Nevermind”. Em capítulos ordenados cronologicamente, Cross traça da infância no interior de Washington, até a fama estrondosa do cantor.

3 - METALLICA: A BIOGRAFIA

Capa do livro "Metallica a biografia" Crédito: Reprodução/Globo Livros

E também tem biografia de banda, o grupo Metallica tem sua história contada pelo jornalista britânico Mick Wall, no título "Metallica - Uma Biografia". O autor conceituado na produção de obras musicais acompanhou a banda desde o seu início, em 1981, quando criou seu próprio gênero, o trash, ao mesclar riffs do New Wave com a atitude punk. Trinta anos depois, Metallica já foi considerada a maior banda de metal de todos os tempos. Além da trajetória musical, a obra traz ainda os detalhes do percurso desse conjunto, como a morte de um de seus principais membros, o baixista Cliff Burton; e as vivências regadas a muita bebida, drogas e sexo.

4 - RITA LEE: UMA AUTOBIOGRAFIA

Capa do livro "Rita Lee: uma autobiografia" Crédito: Reprodução/Globo Livros

O rock nacional ganha lugar na lista de sugestões com "Rita Lee - Uma autobiografia". A cantora que começou na música com “Os Mutantes” traz em sua obra um texto escancarado sobre a sua vida - quase como uma biografia não autorizada, como descrito pelo jornalista Guilherme Samora. Nos retratos honestos, Rita conta de sua infância, os primeiros passos da vida artística, sua prisão em 76, o amor, a família, os tropeços e as glórias. O livro, que volta e meia arranca risadas dos leitores, é recheado também de fotografias e, é claro, de muita música.

5 - LUZ & SOMBRA: CONVERSAS COM JIMMY PAGE

Capa do livro "Luz e sombra: conversas com Jimmy Page" Crédito: Reprodução/ Globo Livros