Laila Garin canta Elis Regina em espetáculo em Vitória

Em comemoração ao Dia do Professor, celebrado nesta terça-feira (15), a Associação dos Docentes da Ufes (Adufes) promove o espetáculo “Laila Garin Canta Elis”, no Teatro Universitário, às 19h.



Professoras e professores da universidade que são filiados à Adufes têm direito a entrada gratuita no evento. Cada docente tem direito a um ingresso e será necessária a identificação na entrada do teatro.



Para o público geral, os ingressos custarão R$ 70. A compra das entradas pode ser realizada pelo site Lebillet ou diretamente na bilheteria, das 14 às 19 horas.