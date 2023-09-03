Kayky Brito segue sedado em UTI de acordo com novo boletim médico

"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI", informa o comunicado assinado pelo diretor médico do hospital Copa D'Or, Marcelo London, e pelo médico-assistente, Edno Wallace.

Inicialmente Kayky Brito foi internado em um hospital público, sendo transferido para o hospital particular Copa D'Or, em Copacabana, horas depois. Sua irmã, a também atriz Sthefany Brito, usou o perfil no Instagram para publicar fotos de infância ao lado do artista e publicou um texto emocionado.