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Acidente de carro

Kayky Brito segue sedado em UTI de acordo com novo boletim médico

Inicialmente o ator foi internado em um hospital público, sendo transferido para o hospital particular Copa D'Or, em Copacabana, no Rio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 15:46

Kayky Brito teve mais um boletim médico sobre seu estado de saúde divulgado na tarde deste domingo (3). O ator foi atropelado na madrugada do último sábado (2), e sofreu politraumatismo, sendo internado em estado grave.
"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI", informa o comunicado assinado pelo diretor médico do hospital Copa D'Or, Marcelo London, e pelo médico-assistente, Edno Wallace.
Kayky Brito é atropelado no Rio; estado de saúde é gravíssimo
Kayky Brito foi atropelado no Rio Crédito: Reprodução/Instagram
Inicialmente Kayky Brito foi internado em um hospital público, sendo transferido para o hospital particular Copa D'Or, em Copacabana, horas depois. Sua irmã, a também atriz Sthefany Brito, usou o perfil no Instagram para publicar fotos de infância ao lado do artista e publicou um texto emocionado.

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