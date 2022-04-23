Inscrições para o maior evento de mercado musical do ES vão até segunda (25)

Inscrições para o Formemus vão até segunda (25) Crédito: Divulgação

Atenção artistas do Espírito Santo, ainda dá tempo de se inscrever para a quarta edição do Formemus, o maior evento de mercado musical do Estado. Até a próxima segunda-feira (25), estão abertas inscrições para os chamamentos Mostra Fotográfica, Conexão Periferia & Interior e Pitching Musical , grande novidade deste ano. O evento é gratuito e irá acontecer entre os dias 18 e 21 de maio, na Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória.

O Pitching Musical vai selecionar artistas/bandas sediadas no Espírito Santo para uma ação exclusiva para Festivais e Empresários da Música de todo o Brasil. As bandas selecionadas farão apresentações de curta duração, para curadores de festivais e empresários do setor musical de todo o Brasil.

Segundo a organização do evento, os curadores confirmados para o Formemus são: Festival DoSol (RN), Festival Yalodê (BA), Festival Se Rasgun (PA), Favela Sounds (DF), M.A.R.T.E Festival (MG), Palco Ultra (MG), HipHop.Doc (MG), Circuito Instrumental (MG), Ingrooves Brazil (SP), Rec Beat (PE), Festival Sonido (PA), Festival No Ar Coquetel Molotov (PE), Ecléticos Livre Festival (CE), Noite Brasileiras (CE), Habro Music (SP), ID_Musique, Tratore (SP), CD Baby (SP) e Marien Calixte Jazz Music Festival (ES).

Inscrições para o Formemus vão até segunda (25) Crédito: Edson Taciano

PREMIAÇÃO

Dois artistas serão selecionados pelos curadores para tocar no Showcase do evento. Já a segunda premiação do evento é um contrato de endorsement de dois anos com a ICON PRO AUDIO da Habro Music. A ação acontece dia 18 de maio, dentro da Programação do Formemus 2022 e as inscrições vão até o dia 25 de abril.

Também estão abertas as inscrições para o Chamamento Conexão Periferia & Interior. Essa modalidade é uma oportunidade para jovens moradores da periferia da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo participarem do Formemus 2022. Os selecionados receberão passagem, alimentação e ajuda de custo de R$ 300,00 (trezentos reais) caso cumpra todas as atividades.

São 20 vagas direcionadas para jovens de 15 a 25 anos, que tenham relação com a música, seja como estudante, músico, produtor ou técnico. As inscrições para participar da ação seguem até 25 de abril e a participação dos jovens é para os dias 19, 20 e 21 de maio.

E por fim, a Mostra Fotográfica do Formemus, que terá como tema “Performance musical”. O chamamento, também com formato competitivo, buscará, via curadoria, 20 fotografias para serem expostas durante o evento. O vencedor será escolhido por júri popular e a fotografia vencedora terá como prêmio o valor de R$500 reais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de abril, cada proponente pode inscrever até 3 fotos.

Inscrições para o Formemus vão até segunda (25) Crédito: Divulgação

O Formemus é vencedor do Prêmio Profissionais da Música 2021 na categoria Feiras e Conferências Musicais, além de ter sido contemplado no Prêmio Funarte de Festivais nos anos de 2020 e 2021. Para participar do Formemus 2022 e acompanhar toda a programação formativa e artística, basta entrar no site Sympla