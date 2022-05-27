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Criatividade

Ilustradores bombam na web reproduzindo memes em desenhos animados

Utilizando animação em desenhos minimalistas, ilustradores estão viralizando na internet com vídeos de memes famosos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 14:55

Ilustradores bombam na web reproduzindo memes
Ilustradores bombam na web reproduzindo memes Crédito: Reprodução/Instagram/@rafellatuma
Que os famosos “memes” são um verdadeiro sucesso na internet, nós já sabemos. Mas se eu te contar que existe uma outra forma - tão divertida quanto - de assistir esses hits da web? Através de desenhos animados, ilustradores de todo Brasil estão viralizando com postagens pra lá de engraçadas.
Um exemplo dessa nova sensação é a artista Rafaella Tuma, de Ribeirão Preto, São Paulo. Somando mais de 1,6 milhão de seguidores nas redes sociais, os vídeos - geralmente de um minuto - retratam os memes do momento de forma bem-humorada. Entre eles, um encontro narrado pelo humorista Fábio Porchat entre a socialite Narcisa Tamborindeguy e a apresentadora Xuxa ganhou a internet nos últimos dias.
Em entrevista para o G1, Rafaella contou que trabalhar com o conceito minimalista, sem muitos detalhes, é um técnica para conseguir extrair mais do personagem. Ou seja, fazer com que o público foque mais na história que está sendo contada pelo desenho. É uma maneira de brincar com o lúdico de forma simples e leve com temas atuais. 
“Entrei com os dois pés no peito, fazendo um monte, me dedicando até para isso. Dá para ver uma progressãozinha nos vídeos em termos de design, porém eu não queria perder o estilo minimalista. Quanto mais eu consigo tirar do personagem, melhor. Se não precisar mostrar o pezinho, não vou mostrar o pezinho, vou colocar só dois risquinhos para mostrar o corpo. Não precisa mostrar a roupinha, só mostrar que ali existe o corpo. Então, quanto mais eu consigo tirar, melhor”, explica Rafaella.
O sucesso dos desenhos minimalistas é tão grande, que diversos ilustradores do Brasil também estão apostando nessa nova modalidade de conteúdo. As artes de Mayumi Nakashima, Giovanna Paes, Jéssica Santos, Bruna Dmari, Desenhos e Café são alguns exemplos de perfis que possuem milhares de visualizações.

PÍLULAS DIÁRIAS DE HUMOR

Segundo Rafaella, a ideia é fazer vídeos curtos e engraçados. E ela não está errada. Essa é uma das febres da internet atualmente. Basta uma rápida olhada no celular que, possivelmente, você irá parar o dedo na tela para assistir o meme do momento. Cada vez mais pessoas estão buscando consumir este tipo de conteúdo durante as “pausas” do dia para descontrair, aliviar o estresse ou até mesmo, esquecer dos problemas.
A ilustradora de 33 anos ainda revelou para o G1 que já recebeu propostas para criar vídeos tristes, com foco em passar uma mensagem, como por exemplo, de maus-tratos a animais. No entanto, Rafaella reforçou que seu objetivo é apenas levar leveza e humor para o dia das pessoas.
“Eu tive que colocar qual é a missão. É como se fosse uma empresa. E a missão da empresa é levar um minutinho de respiro para quem está assistindo. Esse respiro é para realmente não precisar pensar em nada. É para não ser tenso, não ser pesado. É só um respiro”, finalizou a artista para o G1.
*Com informações do G1 e Globonews

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