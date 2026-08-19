Glória Menezes: relembre 5 personagens inesquecíveis da atriz, de “Irmãos Coragem” a “Rainha da Sucata”

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a atriz iniciou a carreira artística no teleteatro da TV Tupi. Em 1963, protagonizou, ao lado de Tarcísio Meira, “2-5499 Ocupado”, da TV Excelsior, considerada a primeira telenovela diária da televisão brasileira. Foi durante esse período que os dois iniciaram um romance e se casaram. A união durou mais de 50 anos, até a morte do ator, em 2021, e também foi marcada por uma extensa parceria profissional.