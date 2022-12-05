Geek Universe traz dubladores de Superman e Zoro, de One Piece, ao ES

Geek Universe no Shopping Vitória Crédito: RC Filmes/Geek Universe

Atualização O evento que aconteceria no Shopping Vitória foi adiado para os dias 20,21 e 22 de janeiro de 2023. Segundo a organização, uma edição reduzida vai acontecer neste sábado (10) e domingo (11), no Boulevard Vila Velha. O texto foi atualizado.

O mundo nerd segue agitado neste fim de ano. Após a CCXP ser realizada em São Paulo no último fim de semana, trazendo grandes astros do cinema, quadrinhos e jogos, o Espírito Santo tem sua feira do gênero já no gatilho e com convidados de renome. O evento previsto para acontecer de sexta (9) a domingo (11), na área externa do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, irá para a área interna do Boulevard Vila Velha, no Jockey de Itaparica, no sábado (10) e domingo (11).

"Com essa previsão de chuva, ficamos com medo de ter muito vento e comprometer a estrutura e os visitantes. Vamos adiar o evento do Shopping Vitória para janeiro, fazendo uma edição de verão. Mas teremos um encontro no Boulevard Vila Velha para não deixar a edição de Natal passar em branco", explica Marcos Paulo Nascimento Guimarães, um dos organizadores do evento capixaba.

De acordo com Marcos, a edição de Vila Velha será gratuita e um pouco menor que a divulgada para Vitória. "Não teremos a área dos shows e de alimentação, nem a participação do Guilherme Briggs (dublador do Superman). Agora, todo resto da programação se mantém", continua Marcos.

Para a alegria dos fãs de games, o evento terá a final do primeiro campeonato de esporte eletrônico do Governo do ES, nas modalidades Universitária e Livre. A Arena Hero terá ainda disputas de League Of Legends (Lol), Counter-Strike: Global Offensive (CSGO), Valorant e uma área Genshin Impact.

Além dos games, a feira terá concurso de cosplays e k-pop. Quem garantiu as entradas para a edição do Shopping Vitória, vai poder utilizar ela na edição de janeiro de 2023, prevista para os dias 20, 21 e 22. "A galera que comprou para o Shopping Vitória, vai receber um novo ingresso para o evento de janeiro. Além do ingresso que eles compraram, eles receberão um a mais como bonificação", destaca Marcos.

Quem não quiser ou puder comparecer na edição de janeiro, a organização avisa que o reembolso será feito direto pela plataforma Sympla.

Geek Universe

EDIÇÃO DE VERÃO

O Geek Universe de Verão vai ocupar o estacionamento externo da entrada principal do Shopping Vitória nos dias20, 21 e 22 de janeiro de 2023. O horário de funcionamento será das 18h às 22h, quinta a sexta, e das 11h às 20h no sábado e domingo. Os ingressos custam entre R$ 15 (entrada por dia) e R$ 30 (passaporte para os três dias de evento). Vale lembrar que todos os ingressos são valor de meia-entrada e é necessária a doação de 1 quilo de alimento não-perecível para ajudar em causas sociais.

COMO SERÁ A ESTRUTURA:

Palco Hero - área destinada às apresentações principais;

Área Infinity - área destinada a k-pop e cosplay;



Palco Aldeia - área destinada a bandas independentes e praça de alimentação;



Artinatics - área destinada a artistas e artesões de temática geek;



God Arena - Lan House integrada ao evento para campeonatos e free play;



Blood Circle - arena de batalha campal;



Stands de lojas parceiras.



SUCESSO

Por ser a última edição do ano, a organização pretende fazer bonito e tem boas expectativas referentes a público. " Essa é a nossa última edição esse ano, totalizando 12 edições somadas as realizadas no Espírito Santo e Rio de Janeiro. O balanço foi bom. Tivemos um público médio de 20 a 50 mil por evento", conta Marcos.

E os planos é expandir ainda mais em 2023 com a primeira edição já marcada. "Nossa expectativa no ano de 2023 é atuar não só no Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas também em Minas Gerais e São Paulo, atingindo todo Sudeste Brasileiro. O primeiro evento do ano será no Rio, nos dias 14 e 15 de janeiro", adianta.

SERVIÇO