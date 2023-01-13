'Flowers': Miley Cyrus lança música sobre empoderamento feminino

Miley Cyrus lançou sua nova música nesta sexta-feira, 13, Flowers, do próximo álbum de lançamento, Endless Summer Vacation. No entanto, fãs levantaram diversas teorias e a principal é: a música é para o seu ex-namorado, Liam Hemsworth. Inclusive, o rapaz está comemorando aniversário nesta mesma data. Entre muitas idas e vidas, o casal anunciou o fim do casamento em agosto de 2019.
Os fãs da artista notaram que a música tem a letra muito parecida com um outro sucesso, When I Was Your Man, de Bruno Mars. Enquanto o hit do cantor fala sobre o arrependimento de não ter realizado os desejos e tratado com carinho o amor que tinha da pessoa amada, Cyrus conta a história de uma pessoa que se libertou das amarras emocionais de um antigo relacionamento - e pode comprar flores para si mesma, pode dançar e falar sozinha. E por fim, poder amar a si própria, bem mais do que alguém já a amou.
Em outro trecho, a cantora faz uma clara alusão ao incêndio florestal que destruiu a casa em que ela e ator moravam em Malibu, Califórnia, em 2018, enquanto eram casados.
"Nós estávamos certos até não estarmos. Construímos um lar e o vimos queimar", diz ela na música nova. Nas redes sociais, os fãs repercutiram a nova música da artista.
O último lançamento de inéditas da cantora, dedicado a uma sonoridade mais "rockeira", aconteceu em 2020, com Plastic Hearts. Miley chegou a lançar um álbum em 2022, Attention: Miley Live, anunciado durante a apresentação dela no Lollapalooza Brasil, que trazia canções próprias e covers gravados ao vivo.