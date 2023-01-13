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Lançamento

'Flowers': Miley Cyrus lança música sobre empoderamento feminino

Single faz parte do novo álbum da cantora, ‘Endless Summer Vacation’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 18:02

Miley Cyrus
Miley Cyrus Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Miley Cyrus lançou sua nova música nesta sexta-feira, 13, Flowers, do próximo álbum de lançamento, Endless Summer Vacation. No entanto, fãs levantaram diversas teorias e a principal é: a música é para o seu ex-namorado, Liam Hemsworth. Inclusive, o rapaz está comemorando aniversário nesta mesma data. Entre muitas idas e vidas, o casal anunciou o fim do casamento em agosto de 2019.
Os fãs da artista notaram que a música tem a letra muito parecida com um outro sucesso, When I Was Your Man, de Bruno Mars. Enquanto o hit do cantor fala sobre o arrependimento de não ter realizado os desejos e tratado com carinho o amor que tinha da pessoa amada, Cyrus conta a história de uma pessoa que se libertou das amarras emocionais de um antigo relacionamento - e pode comprar flores para si mesma, pode dançar e falar sozinha. E por fim, poder amar a si própria, bem mais do que alguém já a amou.
Em outro trecho, a cantora faz uma clara alusão ao incêndio florestal que destruiu a casa em que ela e ator moravam em Malibu, Califórnia, em 2018, enquanto eram casados.
"Nós estávamos certos até não estarmos. Construímos um lar e o vimos queimar", diz ela na música nova. Nas redes sociais, os fãs repercutiram a nova música da artista.
O último lançamento de inéditas da cantora, dedicado a uma sonoridade mais "rockeira", aconteceu em 2020, com Plastic Hearts. Miley chegou a lançar um álbum em 2022, Attention: Miley Live, anunciado durante a apresentação dela no Lollapalooza Brasil, que trazia canções próprias e covers gravados ao vivo.

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