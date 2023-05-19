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Música

Festival MC.Mulheres movimenta o Carmélia com shows de Budah, Luedji Luna e Bia Ferreira

Programação diversificada e gratuita movimenta Centro Cultural Carmélia, no Centro de Vitória, nesta sexta (19) e sábado (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 16:53

Budah, Luedji Luna e Bia Ferreira se apresentam no Festival MC.Mulheres neste final de semana
Budah, Luedji Luna e Bia Ferreira se apresentam no Festival MC.Mulheres neste final de semana Crédito: Instagram/@budah/@luedjiluna/@igrejalesbiteriana
Mostras audiovisuais, shows musicais, batalhas de poesia e dança e intervenções artísticas vão movimentar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória, nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), durante a primeira edição do Festival MC.Mulheres. Com uma programação gratuita, o evento apresenta artistas como Luedji Luna e Bia Ferreira, nomes de destaque na música nacional.
O evento reunirá ainda artistas do audiovisual de diversas regiões do Brasil, que vão exibir suas obras na Mostra Mulheres, dividida em duas categorias competitivas: Mostra Carmélias e Mostra Mulheres de Voz.
Na Mostra Carmélias, serão exibidos curtas-metragens que vão do gênero experimental ao documentário, com títulos selecionados que exprimem a celebração da diversidade e da força feminina, explorando visões sociais e pessoais que as mulheres enfrentam em suas vidas diárias.
A Mostra Mulheres de Voz, por sua vez, conta com uma seleção exclusiva de videoclipes e filmes musicais realizados ou protagonizados por mulheres negras, em que as artistas selecionadas abordam temáticas da relação do corpo da mulher, das negritudes e em sua vivência dos espaços urbanos.
A premiação do filme ganhador de cada categoria acontece durante a programação do festival. Os filmes selecionados estão disponíveis neste link.

SHOWS

O line-up musical do festival vai contar com shows de Luedji Luna, Bia Ferreira, Budah, N.I.N.A, Gavi, Cronista do Morro, Josyara e Caju. Artistas com músicas marcantes, apresentam letras que empoderam, fortalecem e reverberam questões de gênero, da negritude e do corpo feminino.
O festival contará ainda com Batalha de Poesia Falada, apresentada pelo Slam Marielle (ES); Batalha de Dança, apresentada pelas artistas capixabas Daiane Pessoa e Louis Maria; e intervenção artística pelo grupo Rede Mulheres Urbanas (ES). Nos intervalos, as DJs capixabas Asiat e Madeusa animam o público.

SERVIÇO

  • FESTIVAL MC.MULHERES
  • QUANDO: 19 e 20 de maio
  • HORÁRIO: Sexta (19), de 18h às 00h | Sábado (20), das 16h às 00h
  • ONDE: Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, Mario Cypreste, Vitória
  • ENTRADA: Gratuita
*Com informações da Secult

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