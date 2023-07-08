Festa da Polenta: serenata Italiana abre as comemorações neste sábado (8)

Serenata Italiana acontece no próximo sábado (09), em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo Afepol

Um dos eventos mais tradicionais da região serrana do Estado, a Serenata Italiana de Venda Nova do Imigrante está de volta, neste sábado (8). A partir das 19h, os amantes da cultura italiana seguirão pelas ruas do centro da cidade até o famoso "Polentão". Um percurso delicioso, ao som de “La Bella Polenta” e tantas outras canções típicas.

O cortejo marca a abertura oficial da Festa da Polenta 2023, prevista para ser realizada nos dias 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 de outubro. Em 2022, primeiro ano de realização da Serenata pós restrições da pandemia da Covid-19, mais de 12 mil pessoas se reuniram no munícipio.

ACESSO AO POLENTÃO

Ao todo, são 3 horas de caminhada, com previsão de chegada às 22h no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão. Os turistas e moradores que quiserem participar da festividade podem sair de quatro bairros diferentes da cidade: Lavrinhas, Bananeiras, Providência e Tapera.

O percurso, claro, é marcado pela degustação de iguarias produzidas na região, como linguiças, polentas e queijos. Vale reforçar que os alimentos são levados pelos próprios "seresteiros", por isso, a dica é levar aquilo que deseja consumir e dividir.

Apesar da caminhada ser gratuita, as pulseiras para entrada no Polentão são limitadas e custam R$ 20. Quem deseja garantir o ingresso antecipadamente pode procurar no comércio de Venda Nova, Pedra Azul, Conceição do Castelo e Castelo.

No dia do evento, as pulseiras serão vendidas na secretaria da Associação Festa da Polenta (Afepol) e em dois pontos de comércio de Venda Nova: Novatec e Bel Pan.

MÚSICAS QUE ECOAM NAS RUAS

Pelo trajeto, fogões de polenta móvel, cozinha móvel e outros utensílios estarão disponíveis para uso dos voluntários. Todo o caminho terá como trilha sonora canções clássicas italianas, como "Funiculì, Funiculà", "La Strada Ferat" e "Bona Salute e Pancia Piena".

A quem interessar gravar de cor cada música, a produção do evento preparou uma caderneta com as letras de cada canção. Para acessar, basta clicar aqui.

TRAJES TÍPICOS

Como de costume, os trajes italianos também fazem parte da Serenata Italiana. Para homenagear os imigrantes que ditaram parte da cultura da cidade, vale apostar em arcos de flores, embornais, suspensórios e boinas, por exemplo.

Vale destacar também que, de acordo com o Incaper, a previsão é de que as temperaturas variem de 12ºC a 28ºC, no sábado (8), nas áreas menos elevadas da região Serrana. Nas áreas mais altas, a temperatura pode atingir máxima de 25º C e mínima de 9º C. Por isso, além dos acessórios, vale providenciar também peças de roupa para proteger do frio.

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