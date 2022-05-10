FeNaViola abre inscrições para a 14ª edição marcada para junho

Podem ser inscritas no Festival composições inéditas, nas quais a viola caipira é o instrumento musical principal Crédito: Shutterstock

O mais tradicional Festival de Viola do Sudeste vem aí. O FenaViola chega à 14ª edição em 2022 de volta ao formato presencial, no distrito de Itapina em Colatina, com três dias de programação musical gratuita para o público. O evento está confirmado para os dias 16 a 18 de junho, seguindo a tradição de ser realizado no feriado de Corpus Christi.

As inscrições são online e já estão abertas neste link . Podem ser inscritas no Festival composições inéditas, nas quais a viola caipira é o instrumento musical principal. Os interessados têm até o dia 29 de maio para fazer o cadastro, lembrando que serão permitidas apresentações solo, dupla e de banda.

Podem se inscrever compositores e intérpretes brasileiros, com músicas inéditas. Cada compositor poderá inscrever e concorrer com no máximo duas composições, porém será classificada apenas uma das música inscritas.

Na pré-seleção vão ser escolhidas 20 músicas entre os inscritos, que passam para as semifinais e apresentações nos dias 16 e 17 de junho. Dessas, 10 vão ser apresentadas na final, no dia 18 de junho.

Todos os finalistas recebem troféu e premiação, que vai de R$ 1 mil a R$ 4 mil reais. Além disso, a comissão do festival também vai premiar o melhor violeiro, intérprete e voto popular.

*Com informações da Prefeitura de Colatina

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