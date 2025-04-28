Exposição coletiva gratuita destaca a força da arte contemporânea capixaba

OÁ Galeria celebra a pluralidade da arte capixaba em nova exposição coletiva Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

A OÁ Galeria abre suas portas para a pluralidade da arte feita no Espírito Santo com a exposição coletiva “A Cidade Sou Eu”, que será inaugurada no dia 30 de abril, a partir das 18h, em Vitória. A mostra reúne mais de 40 obras de 10 artistas capixabas contemporâneos, propondo um mergulho no cenário atual da produção artística local e nas múltiplas formas de olhar a cidade.

Com curadoria voltada à valorização da arte capixaba, a exposição apresenta trabalhos de Ana Luzes, Barbara Carnielli, Juliana Morgado, Maria Tereza, Natália Guarçoni, Natan Dias, Re Henri, Renato Ren, Richard Fiorio e Thiago Sobreiro. As obras transitam por diferentes técnicas como escultura, pintura, desenho, instalação e fotografia, utilizando materiais diversos — do delicado vidro ao resistente aço — para construir um diálogo entre o indivíduo, a cidade e a arte.

"A Cidade Sou Eu" convida o público a enxergar Vitória a partir das narrativas subjetivas de cada artista. A proposta é ressignificar o espaço urbano por meio da arte, tornando-o extensão do próprio corpo e pensamento de quem o habita. A exposição também reforça a importância de espaços que promovam e estimulem a produção contemporânea local, especialmente de jovens artistas.

OÁ Galeria celebra a pluralidade da arte capixaba em nova exposição coletiva Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi

Com 17 anos de atuação, a OÁ Galeria, idealizada pela galerista Thais Hilal, mantém o compromisso de difundir a arte contemporânea e acompanhar o desenvolvimento de artistas visuais em suas diversas linguagens. A iniciativa reafirma o papel da galeria como plataforma ativa para o fortalecimento da cena cultural capixaba.

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