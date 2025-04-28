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Arte

Exposição coletiva gratuita destaca a força da arte contemporânea capixaba

Galeria reúne mais de 40 obras e mostra como artistas capixabas transformam o cotidiano urbano em linguagem visual contemporânea
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 10:00

OÁ Galeria celebra a pluralidade da arte capixaba em nova exposição coletiva
OÁ Galeria celebra a pluralidade da arte capixaba em nova exposição coletiva Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi
A OÁ Galeria abre suas portas para a pluralidade da arte feita no Espírito Santo com a exposição coletiva “A Cidade Sou Eu”, que será inaugurada no dia 30 de abril, a partir das 18h, em Vitória. A mostra reúne mais de 40 obras de 10 artistas capixabas contemporâneos, propondo um mergulho no cenário atual da produção artística local e nas múltiplas formas de olhar a cidade.
Com curadoria voltada à valorização da arte capixaba, a exposição apresenta trabalhos de Ana Luzes, Barbara Carnielli, Juliana Morgado, Maria Tereza, Natália Guarçoni, Natan Dias, Re Henri, Renato Ren, Richard Fiorio e Thiago Sobreiro. As obras transitam por diferentes técnicas como escultura, pintura, desenho, instalação e fotografia, utilizando materiais diversos — do delicado vidro ao resistente aço — para construir um diálogo entre o indivíduo, a cidade e a arte.
"A Cidade Sou Eu" convida o público a enxergar Vitória a partir das narrativas subjetivas de cada artista. A proposta é ressignificar o espaço urbano por meio da arte, tornando-o extensão do próprio corpo e pensamento de quem o habita. A exposição também reforça a importância de espaços que promovam e estimulem a produção contemporânea local, especialmente de jovens artistas.
OÁ Galeria celebra a pluralidade da arte capixaba em nova exposição coletiva
OÁ Galeria celebra a pluralidade da arte capixaba em nova exposição coletiva Crédito: Bruno Coelho - F/Still Fotografi
Com 17 anos de atuação, a OÁ Galeria, idealizada pela galerista Thais Hilal, mantém o compromisso de difundir a arte contemporânea e acompanhar o desenvolvimento de artistas visuais em suas diversas linguagens. A iniciativa reafirma o papel da galeria como plataforma ativa para o fortalecimento da cena cultural capixaba.

Serviço

  • Exposição: A Cidade Sou Eu
  • Abertura: 30 de abril (quarta-feira), das 18h às 21h
  • Visitação: De 2 de maio a 4 de julho, de segunda a sexta (exceto feriados), das 10h às 19h
  • Local: OÁ Galeria – Av. César Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória/ES
  • Contato: (27) 99944-5001 | [email protected]
  • Entrada gratuita

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