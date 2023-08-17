Executivos da Shein chegam ao ES e devem ser liberados pelos Correios até semana que vem

Em um acontecimento histórico e surpreendente, altos executivos da famosa marca chinesa Shein (queridinha dos capixabas) desembarcaram no Espírito Santo, atraídos pelos belos cenários e pelo vasto mercado de moda do estado.

Mas antes, os executivos, assim como suas mercadorias, agora devem enfrentar uma pequena espera nos Correios. Se for para sermos realistas, a liberação deles pode acontecer no máximo até semana que vem - isso é, claro, se a papelada estiver toda em ordem, e o vento estiver soprando na direção certa.