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Humor

Executivos da Shein chegam ao ES e devem ser liberados pelos Correios até semana que vem

Os executivos, assim como suas mercadorias, agora devem enfrentar uma pequena espera num dos centros de distribuição da empresa de entregas

Públicado em 

17 ago 2023 às 17:20
O Parcial

Colunista

O Parcial

Aplicativo da Shein
Aplicativo da Shein Crédito: Shutterstock
Em um acontecimento histórico e surpreendente, altos executivos da famosa marca chinesa Shein (queridinha dos capixabas) desembarcaram no Espírito Santo, atraídos pelos belos cenários e pelo vasto mercado de moda do estado.
Mas antes, os executivos, assim como suas mercadorias, agora devem enfrentar uma pequena espera nos Correios. Se for para sermos realistas, a liberação deles pode acontecer no máximo até semana que vem - isso é, claro, se a papelada estiver toda em ordem, e o vento estiver soprando na direção certa.
Fontes não confirmadas relatam que eles já fizeram amizade com uma pilha de encomendas de três anos atrás.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial - perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) - e não necessariamente baseado em fatos.

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