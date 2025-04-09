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Ex-'BBB' Davi Brito anuncia que será pai: 'Papai calabreso'

Campeão do BBB 24 contou que a namorada espera o primeiro filho do casal, e que assumirá todas as responsabilidades
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 09:56

Davi Brito, ex-BBB, revela que será pai
Davi Brito, ex-BBB, revela que será pai Crédito: Reprodução/Instagram/@daviooficialll
O campeão do BBB 24, Davi Britto, declarou em suas redes sociais que será pai. Segundo ele, sua namorada, Adriana Paula, está esperando o primeiro filho do casal.
"Adriana está grávida, foi confirmado isso. Fizemos todo o procedimento que deve ser feito, procuramos uma médica obstetra para dar início ao tratamento e ao acompanhamento da criança. Estou muito feliz, de coração, porque a criança está vindo e eu vou ser um papai. Papai calabreso e mamãe calabresa. Meu coração está jorrando de alegria", disse Davi durante uma transmissão ao vivo no Instagram.
Na live, Davi, de 22 anos, contou toda a história de quando o casal se conheceu e iniciou o relacionamento, em janeiro deste ano. Ele iniciou o vídeo prometendo explicar por que não tem aparecido com a namorada, cirurgiã-dentista, nas redes sociais, e disse que sofreu com a exposição no início do namoro. Ele contou que os dois descobriram a gravidez após um passeio em um shopping.
Segundo Davi, tudo começou quando a namorada declarou estar com desejo de comer frango durante o passeio, e isso foi o que levantou as suspeitas. "Falei com ela: 'Adriana, você está grávida'. Ela disse: 'Não estou'. Aí a gente fez o teste de gravidez e deu positivo."
Ele conta que a ausência das redes sociais tem relação com a gravidez recém-descoberta, com a qual Adriana ainda está lidando. "Ela sumiu das redes sociais porque ela precisava de um tempo para digerir tudo o que estava acontecendo com ela. Foi uma gravidez que ela não estava esperando que acontecesse, nem eu. Mas aconteceu, e graças a Deus hoje temos plenas condições de cuidar, zelar, amar e dar todo o carinho e suporte que essa criança precisa."

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