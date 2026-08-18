Do grupo de WhatsApp ao contrato verbal: 6 situações do dia a dia que podem virar problema jurídico

Registrar momentos em festas, eventos e encontros e compartilhá-los nas redes sociais tornou-se algo corriqueiro. Isso, no entanto, não significa que a imagem de terceiros possa ser utilizada livremente em qualquer circunstância. O contexto da publicação, a finalidade de uso da imagem, o grau de exposição da pessoa retratada e a existência de eventual constrangimento ou prejuízo são fatores que podem ser relevantes na análise de cada situação. O cuidado deve ser ainda maior quando a imagem é utilizada para fins comerciais.