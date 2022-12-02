Dia Nacional do Samba será de muita festa no ES; veja onde curtir

Se fôssemos definir o Brasil em poucas palavras, certamente “samba” e “futebol” estariam entre elas. E nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Samba, data instituída no dia 27 de julho de 1994, em homenagem a Ary Barroso, autor de Aquarela do Brasil. Para completar, a Seleção Brasileira também entra em campo, às 16h, para fazer o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Então a festa está garantida.
E o samba já agita o Centro de Vitória com a 1ª edição da mostra Samba que Eu Quero Ver, iniciada nesta quinta-feira (1). Ela segue até o sábado (3) com programação gratuita na praça João Clímaco e na Casa da Música Sônia Cabral, incluindo exibição de filmes, shows de samba, exposições fotográficas e oficinas sobre o tema. Os shows musicais, no total de 10, contemplarão a diversidade de diferentes gêneros do samba presentes no Espírito Santo.
Mas o dia reúne muito mais eventos, incluindo até uns que terão comemoração do Dia do Samba e transmissão da partida do Brasil na Copa junto. HZ reuniu vários locais para comemorar com estilo. Confira abaixo.
GORDINHO SAMBÃO
- "Vai dar Brasil"
- Quando: sexta-feira (2), a partir das 15h
- Atrações: Tiee, Arlidinho, Leqsamba e Samba Criolo
- Onde: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória
- Atrações: Tiee, Arlindinho, Leqsamba e Samba Criolo
- Valor: R$ 60 (pista, meia entrada, 2º lote) a R$ 220 (pista premium, inteira, 2º lote)
- Pontos de venda: Le Billet
EMBRAZADO VIX
- Embrazado Vix
- Quando: sexta-feira (2), a partir das 13h
- Onde: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
- Atrações: Bom Gosto, Pagode e Cia, Sambajr Luuh e Beleite
- Valor: R$ 120 (geral, meia, 8º lote) e R$ 240 (geral, inteira, 8º lote)
- Pontos de venda: SuperTicket
- Reservas lounges: (27) 99258-3846
- Atenção: Mesas e cadeiras ficarão disponíveis durante o jogo (não há possibilidade de fazer reserva) e será por ordem de chegada
ENSAIO BOTEQUIM
- Pagodear
- Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h
- Onde: Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória
- Atrações: Felipe Frazão, Oficial Pagolance, DJs Fabrício e Cariello
- Valor: R$ 40 (individual, 2º lote)
- Pontos de venda: Le Billet
40 GRAUS
- Cheers Of The Samba
- Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h
- Onde: 40 Graus - R. Joaquim Lírio, 811 - Praia do Canto, Vitória
- Atrações: Pele Morena, Cava Roxa, Lukao DJ e Sheep DJ
- Valor: R$ 60 (individual, 4º lote)
- Pontos de venda: Le Billet
CANTO 27
- Canto 27
- Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h
- Onde: Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha
- Atrações: Pele Morena, Pedalasamba, Kinho DJ
- Valor: R$ 15 *sujeito alteração
- Promoção: Na compra de 4 cervejas (Heineken, Eisenbahn e Budweseiser), a 5 é por conta da casa - válido a noite toda
- Reservas: (27) 998877576
CASA DE BAMBA
- Casa de Bamba
- Quando: sexta-feira (2), a partir das 18h
- Onde: Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória
- Atrações: Sol Pessoa e banda
- Valor do couver: R$ 15
- Reservas: (27) 99663-2104
UNIDOS DE JUCUTUQUARA
- Ensaio de rua da Unidos de Jucutuquara
- Quando: sábado (3), a partir das 17h
- Onde: Rua Alberto Torres, Jucutuquara, Vitória ( ao lado do estádio do Ifes)
- Atrações: Bateria Da Nação
- Valor: Gratuito
FAZENDINHA SHOWS
- Fazendinha Shows
- Quando: domingo (4), a partir das 16h
- Onde: Fazendinha Shows: Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória
- Atração: Menos é Mais
- Valor: R$ 80 (pista, meia entrada, 1º lote) a R$ 240 (camarote, inteira, 1º lote)
- Pontos de venda: Le Billet
FEIJOADA DA ANDARAÍ
- Feijoada da Andaraí
- Quando: domingo (4), a partir das 12h
- Onde: Caxias Esporte Clube - R. Marins Alvarino, 35 - Itararé, Vitória
- Atrações: Roda de Samba, bateria da escola Pega no Samba e bloco Pegada de Malandro
- Valor COM FEIJOADA: R$ 40 (individual) e R$ 70 (duplo, com feijoada) / SEM FEIJOADA: R$ 20
- Pontos de venda: site Meep
SAMBA QUE EU QUERO VER
- PROGRAMAÇÃO
- Sexta-feira | 2 de dezembro
- 10h - 21h
- Fotografia - abertura das exposições “Eu Sou o Samba”, com fotos de Zanete Dadalto (Arco Arte em Comunicação), fotógrafa proprietária do maior acervo de carnaval de Vitória, e “AXÉ”, de Márvila Araújo. As exposições ficarão durante um mês no equipamento cultural. As exposições ficam em cartaz na Casa da Música Sônia Cabral até o dia 30 de janeiro de 2023.
- Local: Foyer Sônia Cabral.
- 10h - 12h
- Roda de Conversa 2 - Carnaval, a arte da reinvenção em tempos de comunicação digital, com Edson Guidoni (Direção de Carnaval na Mocidade Alegre - SP), Patrick Rocha (diretor de marketing da Liesge e diretor de Carnaval da MUG) Edson Neto (presidente da Liesge ) e mediação de Any Cometti (jornalista).
- Local: Teatro da Casa da Música Sônia Cabral.
- 11h- 21h
- Feira das Yabás
- Local: área externa, na Praça João Clímaco. Das 11h às 21h.
- A feira empreendedora e gastronômica das Yabás é um projeto idealizado por Winy Fabiano, gestora da Ubuntu Quitutes, um afroempreendimento que fortalece a cultura histórica negra, capixaba, indígena e periférica por meio da gastronomia. A proposta é estimular a inclusão, a geração de renda e a preservação das culturas, tradições e valores das mulheres e negras no movimento do samba e cultura capixaba. O termo Yabás refere-se ao Yorubá, dialeto africano que, traduzida, significa, “mãe”, “senhora”, “aquela que alimenta seus filhos”. Na religião de origem africana, as Yabás são orixás femininos, representados por Oxum, Iemanjá, Iansã, Nanã, Obá e Ewa.
- 12h - 13h30
- SHOW 1 - Grupo Heptasopro (chorinho)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco
- 13h - 16h
- Oficina Petrobras Carnaval que Eu Quero Ver, sobre cobertura audiovisual, com o facilitador Felipe Amarelo. Obs.: devido ao jogo do Brasil neste dia, a aula terminará às 16h.
- Local: Sala Criativa - 1º pavimento
- 14h - 16h
- SHOW 2 - Samba Itinerante com Axel Fernandes (partido alto e samba de terreiro)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco
- 16h - 18h
- JOGO DO BRASIL (COPA DO MUNDO)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco
- 18h30 - 20h
- SHOW 3 - Kleber Simpatia e convidados (samba de raiz, samba-enredo e pagode)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco
- 20h30 - 22h
- SHOW 4 - Juana Zanchetta e banda (sambas e brasilidades femininas)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco
- Sábado | 3 de dezembro
- 10h - 12h
- Roda de conversa 3 - Memória do Samba: tradição e história social, com Vinícius Natal (sambista, historiador e um dos maiores especialistas em samba do país) e Marcus Vinicius Santana (historiador e sambista capixaba), com mediação de Luiz Fernando (Velha Guarda da Unidos de Jucutuquara)
- Local: Teatro da Casa da Música Sônia Cabral
- 11h - 21h
- Feira Gastronômica das Yabás com expositores convidados
- Local: Área externa, Praça João Clímaco
- 11h - 12h
- SHOW 5 - Congo com Amores da Lua
- Local: Tenda Samba, Praça João Clímaco
- 12h - 13h30
- SHOW 6 - Derengos (samba-rock)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco
- 14h - 16h
- SHOW 7 - Leozinho e Projeto Samba de Comunidade (roda de samba e pagode)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco
- 15h - 16h25
- Mostra de Cinema - SESSÃO 3
- Sobre: Exibição do filme "Damas do Samba", de Susanna Lira (75’, RJ, doc, 2013)
- Local: Teatro da Casa da Música Sônia Cabral
- 16h30 - 17h18
- Mostra de Cinema - SESSÃO 4
- Sobre: exibição dos curtas-metragens Rainha, O Senhor do Trem e Água de Cor, nos quais o samba ou seus personagens são os protagonistas das narrativas.
- Local: Teatro da Casa de Música Sônia Cabral
- 16h30 - 18h
- SHOW 8 - SambAdm (samba de roda e pagode brasileiro e capixaba)
- Local: Tenda Samba na Praça João Clímaco
- 17h30 - 18h44
- Mostra de Cinema - SESSÃO 5
- "Anjo Preto", de Gui Castor (74’, ES, doc, 2007)
- Local: Teatro da Casa de Música Sônia Cabral
- 18h30 - 20h
- SHOW 9 - Samba Crioulo (samba-raiz e pagode)
- Local: Tenda Samba na Praça João Clímaco
- 19h - 20h30
- Mostra de Cinema - SESSÃO 6
- “A Matéria Noturna”, de Bernard Lessa (89’, ES, fic, 2021)
- Local: Teatro da Casa de Música Sônia Cabral
- 20h - 20h30
- HOMENAGEM
- A homenagem ao Dia Nacional do Samba será representada também por uma homenagem aos nossos griôs e ciatas do samba local. Dois artistas da velha-guarda capixaba merecem todo reconhecimento: Maria José Gegenheimer da Silva, a Zezé da Chega Mais, e Papo Furado, da Piedade. Vamos promover um encontro entre gerações com a apresentação dos mestres-sala e porta-bandeiras mirins, Yasmin Liz e Luan Gomes, da Piedade e Mariana Sales e Ricardo Berto da Escola Chega Mais, além da entrega do troféu-manifesto “Bamba Capixaba”.
- Local: Tenda Samba, Praça João Clímaco.
- 21h - 22h
- SHOW 10 - Afro Kizomba (bloco de Carnaval)
- Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco.