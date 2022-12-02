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Dia Nacional do Samba será de muita festa no ES; veja onde curtir

Gênero musical é celebrado nesta sexta-feira (2). Programação inclui shows nacionais de Tiee, Arlindinho, Bom Gosto e Menos é Mais; confira a programação
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 05:00

Os artistas Arlindinho e Tiee animam o Dia Nacional do Samba em Vitória, nesta sexta-feira (2)
Os artistas Arlindinho e Tiee animam o Dia Nacional do Samba em Vitória, nesta sexta-feira (2) Crédito: Divulgação/Guto Costa
Se fôssemos definir o Brasil em poucas palavras, certamente “samba” e “futebol” estariam entre elas. E nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Samba, data instituída no dia 27 de julho de 1994, em homenagem a Ary Barroso, autor de Aquarela do Brasil. Para completar, a Seleção Brasileira também entra em campo, às 16h, para fazer o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Então a festa está garantida.
E o samba já agita o Centro de Vitória com a 1ª edição da mostra Samba que Eu Quero Ver, iniciada nesta quinta-feira (1). Ela segue até o sábado (3) com programação gratuita na praça João Clímaco e na Casa da Música Sônia Cabral, incluindo exibição de filmes, shows de samba, exposições fotográficas e oficinas sobre o tema. Os shows musicais, no total de 10, contemplarão a diversidade de diferentes gêneros do samba presentes no Espírito Santo.
Mas o dia reúne muito mais eventos, incluindo até uns que terão comemoração do Dia do Samba e transmissão da partida do Brasil na Copa junto. HZ reuniu vários locais para comemorar com estilo. Confira abaixo.

GORDINHO SAMBÃO

  • "Vai dar Brasil"
  • Quando: sexta-feira (2), a partir das 15h
  • Atrações: Tiee, Arlidinho, Leqsamba e Samba Criolo
  • Onde: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória
  • Atrações: Tiee, Arlindinho, Leqsamba e Samba Criolo
  • Valor: R$ 60 (pista, meia entrada, 2º lote) a R$ 220 (pista premium, inteira, 2º lote) 
  • Pontos de venda: Le Billet

EMBRAZADO VIX

  • Embrazado Vix
  • Quando:  sexta-feira (2), a partir das 13h
  • Onde: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória
  • Atrações: Bom Gosto, Pagode e Cia, Sambajr  Luuh e Beleite  
  • Valor: R$ 120 (geral, meia, 8º lote) e R$ 240 (geral, inteira, 8º lote)
  • Pontos de venda: SuperTicket
  • Reservas lounges: (27) 99258-3846
  • Atenção: Mesas e cadeiras ficarão disponíveis durante o jogo (não há possibilidade de fazer reserva) e será por ordem de chegada

ENSAIO BOTEQUIM

  • Pagodear
  • Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h
  • Onde: Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória
  • Atrações: Felipe Frazão, Oficial Pagolance, DJs Fabrício e Cariello
  • Valor: R$ 40 (individual, 2º lote)
  • Pontos de venda: Le Billet

40 GRAUS

  • Cheers Of The Samba
  • Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h
  • Onde: 40 Graus - R. Joaquim Lírio, 811 - Praia do Canto, Vitória
  • Atrações: Pele Morena, Cava Roxa, Lukao DJ e Sheep DJ
  • Valor: R$ 60 (individual, 4º lote)
  • Pontos de venda: Le Billet
Grupo Pele Morena
O grupo Pele Morena se apresentará em dois espaços Crédito: Instagram/ @pelemorenaoficial

CANTO 27

  • Canto 27
  • Quando:  sexta-feira (2), a partir das 14h
  • Onde: Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha
  • Atrações: Pele Morena, Pedalasamba, Kinho DJ
  • Valor: R$ 15 *sujeito alteração
  • Promoção: Na compra de 4 cervejas (Heineken, Eisenbahn e Budweseiser), a 5 é por conta da casa - válido a noite toda
  • Reservas: (27) 998877576

CASA DE BAMBA

  • Casa de Bamba
  • Quando: sexta-feira (2), a partir das 18h
  • Onde: Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória
  • Atrações: Sol Pessoa e banda 
  • Valor do couver: R$ 15
  • Reservas: (27) 99663-2104

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UNIDOS DE JUCUTUQUARA

  • Ensaio de rua da Unidos de Jucutuquara
  • Quando: sábado (3), a partir das 17h
  • Onde: Rua Alberto Torres, Jucutuquara, Vitória ( ao lado do estádio do Ifes)
  • Atrações: Bateria Da Nação
  • Valor: Gratuito

FAZENDINHA SHOWS

  • Fazendinha Shows
  • Quando: domingo (4), a partir das 16h
  • Onde: Fazendinha Shows: Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória
  • Atração: Menos é Mais
  • Valor: R$ 80 (pista, meia entrada, 1º lote) a R$ 240 (camarote, inteira, 1º lote)
  • Pontos de venda: Le Billet

FEIJOADA DA ANDARAÍ

  • Feijoada da Andaraí
  • Quando: domingo (4), a partir das 12h
  • Onde: Caxias Esporte Clube - R. Marins Alvarino, 35 - Itararé, Vitória
  • Atrações: Roda de Samba, bateria da escola Pega no Samba e bloco Pegada de Malandro
  • Valor COM FEIJOADA: R$ 40 (individual) e R$ 70 (duplo, com feijoada) / SEM FEIJOADA: R$ 20
  • Pontos de venda: site Meep

SAMBA QUE EU QUERO VER

  • PROGRAMAÇÃO  

  • Sexta-feira | 2 de dezembro
  • 10h - 21h
  • Fotografia - abertura das exposições “Eu Sou o Samba”, com fotos de Zanete Dadalto (Arco Arte em Comunicação), fotógrafa proprietária do maior acervo de carnaval de Vitória, e “AXÉ”, de Márvila Araújo. As exposições ficarão durante um mês no equipamento cultural. As exposições ficam em cartaz na Casa da Música Sônia Cabral até o dia 30 de janeiro de 2023.
  • Local: Foyer Sônia Cabral.

  • 10h - 12h
  • Roda de Conversa 2 -  Carnaval, a arte da reinvenção em tempos de comunicação digital, com Edson Guidoni (Direção de Carnaval na Mocidade Alegre - SP), Patrick Rocha (diretor de marketing da Liesge e diretor de Carnaval da MUG) Edson Neto (presidente da Liesge ) e mediação de Any Cometti (jornalista).
  • Local: Teatro da Casa da Música Sônia Cabral.

  • 11h- 21h
  • Feira das Yabás
  • Local: área externa, na Praça João Clímaco. Das 11h às 21h.
  • A feira empreendedora e gastronômica das Yabás é um projeto idealizado por Winy Fabiano, gestora da Ubuntu Quitutes, um afroempreendimento que fortalece a cultura histórica negra, capixaba, indígena e periférica por meio da gastronomia. A proposta é estimular a inclusão, a geração de renda e a preservação das culturas, tradições e valores das mulheres e negras no movimento do samba e cultura capixaba. O termo Yabás refere-se ao Yorubá, dialeto africano que, traduzida, significa, “mãe”, “senhora”, “aquela que alimenta seus filhos”. Na religião de origem africana, as Yabás são orixás femininos, representados por Oxum, Iemanjá, Iansã, Nanã, Obá e Ewa.

  • 12h - 13h30
  • SHOW 1 - Grupo Heptasopro (chorinho)
  • Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco

  • 13h - 16h
  • Oficina Petrobras Carnaval que Eu Quero Ver, sobre cobertura audiovisual, com o facilitador Felipe Amarelo. Obs.: devido ao jogo do Brasil neste dia, a aula terminará às 16h.
  • Local: Sala Criativa - 1º pavimento

  • 14h - 16h
  • SHOW 2 - Samba Itinerante com Axel Fernandes (partido alto e samba de terreiro)
  • Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco

  • 16h - 18h
  • JOGO DO BRASIL (COPA DO MUNDO)
  • Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco

  • 18h30 - 20h
  • SHOW 3 - Kleber Simpatia e convidados (samba de raiz, samba-enredo e pagode)
  • Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco

  • 20h30 - 22h
  • SHOW 4 - Juana Zanchetta e banda (sambas e brasilidades femininas)
  • Local:  Tenda Samba, na Praça João Clímaco

  • Sábado | 3 de dezembro
  • 10h - 12h
  • Roda de conversa 3 - Memória do Samba: tradição e história social, com Vinícius Natal (sambista, historiador e um dos maiores especialistas em samba do país) e Marcus Vinicius Santana (historiador e sambista capixaba), com mediação de Luiz Fernando (Velha Guarda da Unidos de Jucutuquara)
  • Local: Teatro da Casa da Música Sônia Cabral

  • 11h - 21h
  • Feira Gastronômica das Yabás com expositores convidados
  • Local: Área externa, Praça João Clímaco

  • 11h - 12h
  • SHOW 5 - Congo com Amores da Lua  
  • Local: Tenda Samba, Praça João Clímaco

  • 12h - 13h30
  • SHOW 6 - Derengos (samba-rock)
  • Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco

  • 14h - 16h
  • SHOW 7 - Leozinho e Projeto Samba de Comunidade (roda de samba e pagode)
  • Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco

  • 15h - 16h25
  • Mostra de Cinema - SESSÃO 3
  • Sobre: Exibição do filme "Damas do Samba", de Susanna Lira (75’, RJ, doc, 2013)
  • Local: Teatro da Casa da Música Sônia Cabral

  • 16h30 - 17h18
  • Mostra de Cinema - SESSÃO 4
  • Sobre: exibição dos curtas-metragens Rainha, O Senhor do Trem e Água de Cor, nos quais o samba ou seus personagens são os protagonistas das narrativas.
  • Local: Teatro da Casa de Música Sônia Cabral

  • 16h30 - 18h
  • SHOW 8 - SambAdm (samba de roda e pagode brasileiro e capixaba)
  • Local: Tenda Samba na Praça João Clímaco

  • 17h30 - 18h44
  • Mostra de Cinema - SESSÃO 5
  • "Anjo Preto", de Gui Castor (74’, ES, doc, 2007)
  • Local: Teatro da Casa de Música Sônia Cabral

  • 18h30 - 20h
  • SHOW 9 - Samba Crioulo (samba-raiz e pagode)
  • Local:  Tenda Samba na Praça João Clímaco

  • 19h - 20h30
  • Mostra de Cinema - SESSÃO 6
  • “A Matéria Noturna”, de Bernard Lessa (89’, ES, fic, 2021)
  • Local: Teatro da Casa de Música Sônia Cabral

  • 20h - 20h30
  • HOMENAGEM 
  • A homenagem ao Dia Nacional do Samba será representada também por uma homenagem aos nossos griôs e ciatas do samba local. Dois artistas da velha-guarda capixaba merecem todo reconhecimento: Maria José Gegenheimer da Silva, a Zezé da Chega Mais, e Papo Furado, da Piedade. Vamos promover um encontro entre gerações com a apresentação dos mestres-sala e porta-bandeiras mirins, Yasmin Liz e Luan Gomes, da Piedade e Mariana Sales e Ricardo Berto da Escola Chega Mais, além da entrega do troféu-manifesto “Bamba Capixaba”.
  • Local: Tenda Samba, Praça João Clímaco.

  • 21h - 22h
  • SHOW 10 - Afro Kizomba (bloco de Carnaval)
  • Local: Tenda Samba, na Praça João Clímaco.

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