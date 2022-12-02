Dia Nacional do Samba será de muita festa no ES; veja onde curtir

Os artistas Arlindinho e Tiee animam o Dia Nacional do Samba em Vitória, nesta sexta-feira (2) Crédito: Divulgação/Guto Costa

Se fôssemos definir o Brasil em poucas palavras, certamente “samba” e “futebol” estariam entre elas. E nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional do Samba, data instituída no dia 27 de julho de 1994, em homenagem a Ary Barroso, autor de Aquarela do Brasil. Para completar, a Seleção Brasileira também entra em campo, às 16h, para fazer o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Então a festa está garantida.

E o samba já agita o Centro de Vitória com a 1ª edição da mostra Samba que Eu Quero Ver, iniciada nesta quinta-feira (1). Ela segue até o sábado (3) com programação gratuita na praça João Clímaco e na Casa da Música Sônia Cabral, incluindo exibição de filmes, shows de samba, exposições fotográficas e oficinas sobre o tema. Os shows musicais, no total de 10, contemplarão a diversidade de diferentes gêneros do samba presentes no Espírito Santo.

Mas o dia reúne muito mais eventos, incluindo até uns que terão comemoração do Dia do Samba e transmissão da partida do Brasil na Copa junto. HZ reuniu vários locais para comemorar com estilo. Confira abaixo.

GORDINHO SAMBÃO

"Vai dar Brasil"

Quando: sexta-feira (2), a partir das 15h



sexta-feira (2), a partir das 15h Atrações: Tiee, Arlidinho, Leqsamba e Samba Criolo

Tiee, Arlidinho, Leqsamba e Samba Criolo Onde: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória

Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória Atrações: Tiee, Arlindinho, Leqsamba e Samba Criolo

Tiee, Arlindinho, Leqsamba e Samba Criolo Valor: R$ 60 (pista, meia entrada, 2º lote) a R$ 220 (pista premium, inteira, 2º lote)

R$ 60 (pista, meia entrada, 2º lote) a R$ 220 (pista premium, inteira, 2º lote) Pontos de venda: Le Billet

EMBRAZADO VIX

Embrazado Vix

Quando: sexta-feira (2), a partir das 13h

sexta-feira (2), a partir das 13h Onde: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória Atrações: Bom Gosto, Pagode e Cia, Sambajr Luuh e Beleite

Bom Gosto, Pagode e Cia, Sambajr Luuh e Beleite Valor: R$ 120 (geral, meia, 8º lote) e R$ 240 (geral, inteira, 8º lote)

R$ 120 (geral, meia, 8º lote) e R$ 240 (geral, inteira, 8º lote) Pontos de venda: SuperTicket

SuperTicket Reservas lounges: (27) 99258-3846

(27) 99258-3846 Atenção: Mesas e cadeiras ficarão disponíveis durante o jogo (não há possibilidade de fazer reserva) e será por ordem de chegada



ENSAIO BOTEQUIM

Pagodear



Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h

sexta-feira (2), a partir das 14h Onde: Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória

Ensaio Botequim - R. Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória Atrações: Felipe Frazão, Oficial Pagolance, DJs Fabrício e Cariello

Felipe Frazão, Oficial Pagolance, DJs Fabrício e Cariello Valor: R$ 40 (individual, 2º lote)

R$ 40 (individual, 2º lote) Pontos de venda: Le Billet

40 GRAUS

Cheers Of The Samba



Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h

sexta-feira (2), a partir das 14h Onde: 40 Graus - R. Joaquim Lírio, 811 - Praia do Canto, Vitória

40 Graus - R. Joaquim Lírio, 811 - Praia do Canto, Vitória Atrações: Pele Morena, Cava Roxa, Lukao DJ e Sheep DJ

Pele Morena, Cava Roxa, Lukao DJ e Sheep DJ Valor: R$ 60 (individual, 4º lote)

R$ 60 (individual, 4º lote) Pontos de venda: Le Billet

O grupo Pele Morena se apresentará em dois espaços Crédito: Instagram/ @pelemorenaoficial

CANTO 27

Canto 27

Quando: sexta-feira (2), a partir das 14h

sexta-feira (2), a partir das 14h Onde: Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha

Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha Atrações: Pele Morena, Pedalasamba, Kinho DJ

Pele Morena, Pedalasamba, Kinho DJ Valor: R$ 15 *sujeito alteração

R$ 15 *sujeito alteração Promoção : Na compra de 4 cervejas (Heineken, Eisenbahn e Budweseiser), a 5 é por conta da casa - válido a noite toda

: Na compra de 4 cervejas (Heineken, Eisenbahn e Budweseiser), a 5 é por conta da casa - válido a noite toda Reservas: (27) 998877576

CASA DE BAMBA

Casa de Bamba

Quando: sexta-feira (2), a partir das 18h

sexta-feira (2), a partir das 18h Onde: Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória

Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória Atrações: Sol Pessoa e banda

Sol Pessoa e banda Valor do couver: R$ 15

R$ 15 Reservas: (27) 99663-2104

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Ensaio de rua da Unidos de Jucutuquara

Quando: sábado (3), a partir das 17h

sábado (3), a partir das 17h Onde: Rua Alberto Torres, Jucutuquara, Vitória ( ao lado do estádio do Ifes)

Rua Alberto Torres, Jucutuquara, Vitória ( ao lado do estádio do Ifes) Atrações: Bateria Da Nação

Bateria Da Nação Valor: Gratuito

FAZENDINHA SHOWS

Fazendinha Shows

Quando: domingo (4), a partir das 16h

domingo (4), a partir das 16h Onde: Fazendinha Shows: Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória

Fazendinha Shows: Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória Atração: Menos é Mais

Menos é Mais Valor: R$ 80 (pista, meia entrada, 1º lote) a R$ 240 (camarote, inteira, 1º lote)

R$ 80 (pista, meia entrada, 1º lote) a R$ 240 (camarote, inteira, 1º lote) Pontos de venda: Le Billet

FEIJOADA DA ANDARAÍ

Feijoada da Andaraí

Quando: domingo (4), a partir das 12h

domingo (4), a partir das 12h Onde: Caxias Esporte Clube - R. Marins Alvarino, 35 - Itararé, Vitória

Caxias Esporte Clube - R. Marins Alvarino, 35 - Itararé, Vitória Atrações: Roda de Samba, bateria da escola Pega no Samba e bloco Pegada de Malandro

Roda de Samba, bateria da escola Pega no Samba e bloco Pegada de Malandro Valor COM FEIJOADA: R$ 40 (individual) e R$ 70 (duplo, com feijoada) / SEM FEIJOADA: R$ 20

R$ 40 (individual) e R$ 70 (duplo, com feijoada) / SEM FEIJOADA: R$ 20 Pontos de venda: site Meep

SAMBA QUE EU QUERO VER