Dia Mundial da Cerveja: três segredos para deixar a bebida no ponto perfeito para degustação

Outro hábito bastante comum, mas que deve ser evitado, é congelar o copo antes de servir a cerveja. A película de gelo formada pode absorver odores presentes no freezer, seja do próprio equipamento ou de outros alimentos armazenados, e transferi-los para a bebida . Além disso, o excesso de frio reduz a percepção dos aromas e sabores, enquanto pequenos fragmentos de gelo podem se desprender durante o serviço, prejudicando a espuma e até a apresentação da cerveja.