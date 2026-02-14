Cultura

Dia de São Valentim: 6 orações para fortalecer o amor e os relacionamentos

Celebrado em 14 de fevereiro, ele é o padroeiro dos enamorados

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:49

São Valentim é o protetor do amor e da união entre casais Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock

O Dia de São Valentim é comemorado anualmente em 14 de fevereiro em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, França e Austrália. A data também é celebrada entre os casais apaixonados, que dedicam o momento para presentear os parceiros e festejar a união.

Segundo a crença, São Valentim, sacerdote italiano da Igreja Católica, neste dia, foi condenado à morte por defender o direito dos soldados do Império Romano de se casarem. Na época, o imperador Cláudio II acreditava que os soldados que tinham um relacionamento sério eram piores em combate e proibiu os matrimônios.

Após ser preso, São Valentim teria se apaixonado por uma mulher e, para declarar o seu amor, escrevia cartas para ela, assinando como “do seu Valentim”. Daí surgiu a famosa tradição de escrever bilhetes apaixonados, que conquistou enamorados ao redor do mundo.

A seguir, confira 6 orações poderosas para clamar por São Valentim!

1. Oração para encontrar um amor

São Valentim, padroeiro do amor, lança os teus olhos bondosos sobre mim. Impede que as heranças emocionais dos meus ascendentes e quaisquer erros que eu tenha cometido no passado perturbem a minha vida afetiva.

Desejo ser feliz e fazer os outros felizes.

Ajuda-me a entrar em sintonia com a minha alma gêmea, para que possamos desfrutar do amor, abençoados pela Providência Divina.

Peço a tua intercessão poderosa, junto a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

2. Oração para se reconciliar com a pessoa amada

Ó, Jesus Cristo, salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo; que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério; que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam; peço-Vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de curar os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém!

3. Oração contra decepção amorosa

Meu grande amigo São Valentim, tu, que és o protetor dos enamorados, olha para mim, para a minha vida e para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões e os desencantos. Faze que eu seja realista, confiante, digno e alegre. Que eu encontre um amor que me agrade, seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social.

Orações a São Valentim podem ajudar a fortalecer relacionamentos Crédito: Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock

4. Oração para cultivar a paz no amor

São Valentim, que semeastes a bondade, o amor e a paz na Terra, sede meu guia espiritual. Ensinai-me a aceitar os defeitos e as falhas do meu companheiro e ajudai-o a reconhecer as minhas virtudes e vocações. Vós, que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada por Cristo, sede nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus! Amém!

5. Oração para fortalecer a fé e a virtude

Glorioso São Valentim, nosso amado protetor , que triunfaste contra o demônio, continua tua vitoriosa obra, livrando-nos das tentações infernais e salvando nossas almas. Fortifica-nos e guia-nos nas batalhas espirituais, obtendo do Senhor a graça de que sejamos semelhantes a ti, que sempre estiveste disposto a sofrer qualquer afronta e qualquer tormento a perder uma só de tuas virtudes cristãs. Amém.

6. Oração para proteger o relacionamento

São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre! São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo, ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado, em nome de Deus Pai. Amém.