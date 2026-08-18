Dia de Santa Helena: orações para pedir paz, encontrar um amor e obter respostas em sonhos

Santa Helena, que tantas provações passou em sua vida, nos ajude em nossos momentos de angústia, de baixa estima, de depressão e falta de vontade de viver. Seja piedosa conosco e nos fortaleça a ponto de nos iluminar na riqueza divina, dando-nos energia para encontrar a paz, a força e a perseverança para lutar contra todos os males que se apoderam do meu corpo físico, mental e espiritual. Santa Helena, tenha piedade de nós e nos console por todo o sempre. Amém!