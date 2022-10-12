Dia das Crianças no ES tem de castelo inflável a show das princesas; veja programação

Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina está no Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin

Comemorado nesta quarta-feira, 12 de outubro, o Dia das Crianças promete no Espírito Santo. Diversos espaços na Grande Vitória estão preparados para receber a garotada e suas famílias com atrações que incluem animações musicais, oficinas, brincadeiras, apresentações culturais e muita recreação.

Os destaques da programação estão nos shoppings e parques da região, como o Moscoso e o da Vale. No Shopping Vitória, por exemplo, o Jump Around promete levar diversão para toda a família. Trata-se de um castelo inflável gigante, o maior da América Latina, onde pais e filhos podem gastar toda a energia.

O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, aposta no Show das Princesas, um espetáculo que resgata momentos lúdicos por meio de músicas e coreografias das princesas Elsa, Anna, Rapunzel, Ariel, Branca de Neve e Cinderela. O show acontece nesta quarta (12) em duas sessões: às 15h e às 16h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas diretamente pelo site.

O dia ainda conta com mais de quinze atrações gratuitas e pagas. Se você ainda não sabe o que fazer para aproveitar o feriado com a criançada, confira as programações para levar os pequenos e garantir a diversão neste dia tão especial.

CONFIRA AS ATRAÇÕES PARA O DIA DAS CRIANÇAS NA GRANDE VITÓRIA

"ESTAÇÃO MASTERCHEF JUNIOR BRASIL"

O que é: As crianças de cinco a 12 anos podem aproveitar as programações e vestir o avental do Masterchef Júnior. As atividades incluem circuitos com vitrines interativas, espaço de temperos e um escorredor de macarrão gigante.

As crianças de cinco a 12 anos podem aproveitar as programações e vestir o avental do Masterchef Júnior. As atividades incluem circuitos com vitrines interativas, espaço de temperos e um escorredor de macarrão gigante. Quando: Até dia 16 de outubro

Até dia 16 de outubro Horários: De Segunda a sexta a partir das 12h, aos sábados 10h e domingos as 12h.

De Segunda a sexta a partir das 12h, aos sábados 10h e domingos as 12h. Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Espírito Santo

Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Espírito Santo Ingressos: R$ 25

R$ 25 Pontos de venda: Pelo site do Lebillet

"JUMP AROUND"

O que é: Maior castelo inflável da América Latina com escorregadores gigantes, estruturas de escalada, pistas de obstáculos e pula-pula.

Maior castelo inflável da América Latina com escorregadores gigantes, estruturas de escalada, pistas de obstáculos e pula-pula. Quando: Até dia 23 de outubro

Até dia 23 de outubro Horários: De quinta-feira a domingo e feriados, das 15h às 20h30



De quinta-feira a domingo e feriados, das 15h às 20h30 Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Espírito Santo

Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Espírito Santo Ingressos: R$ 40 + taxas e R$49 na bilheteria.

R$ 40 + taxas e R$49 na bilheteria. Pontos de venda: No site do Sympla ou bilheteria presencial

"TAKE KIDS"

O que é: É uma brinquedoteca que tem uma casa de boneca, quadra de futebol e área de games. A garotada também participa de oficinas criativas e ganha lanches.

É uma brinquedoteca que tem uma casa de boneca, quadra de futebol e área de games. A garotada também participa de oficinas criativas e ganha lanches. Quando: Até dia 23 de outubro

Até dia 23 de outubro Horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h



De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h Onde: 1° Piso do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi

1° Piso do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi Ingressos: O preço é de R$26, para 30 minutos de permanência

"JAPA KIDS"

O que é: É um workshop de culinária japonesa para crianças entre 5 e 12 anos. A atividade tem o objetivo de aproximar as crianças da cultura oriental, onde os pequenos podem conhecer e aprender sobre alguns ingredientes e receitas da culinária.

É um workshop de culinária japonesa para crianças entre 5 e 12 anos. A atividade tem o objetivo de aproximar as crianças da cultura oriental, onde os pequenos podem conhecer e aprender sobre alguns ingredientes e receitas da culinária. Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horários: Em quatro sessões: às 15h, 16h, 17h e 18h.

Em quatro sessões: às 15h, 16h, 17h e 18h. Onde : Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha

: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha Ingressos: Vagas Esgotadas

A oficina de culinária japonesa acontece no Shopping Praia da Costa Crédito: Reprodução / Shopping Praia da Costa

"TARDE ENCANTADA ESPECIAL"

O que é: evento que terá o espetáculo "Show das Princesas". A apresentação resgata momentos lúdicos por meio de músicas e coreografias das princesas Elsa, Anna, Rapunzel, Ariel, Branca de Neve e Cinderela.

evento que terá o espetáculo "Show das Princesas". A apresentação resgata momentos lúdicos por meio de músicas e coreografias das princesas Elsa, Anna, Rapunzel, Ariel, Branca de Neve e Cinderela. Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horários: Em duas sessões: às 15h e 16h

Em duas sessões: às 15h e 16h Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha

Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha Ingressos: Gratuito com vagas limitadas. As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site do shopping.

"DIA DAS CRIANÇAS NO SHOPPING VILA VELHA"

O que é: série de atividades com distribuição de balões personalizados, circuito infantil com atividades físicas, pintura facial e Cantinho Baby, um espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos.

série de atividades com distribuição de balões personalizados, circuito infantil com atividades físicas, pintura facial e Cantinho Baby, um espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos. Quando: Nos dias 12/10, 16/10, 23/10 e 29/10.

Nos dias 12/10, 16/10, 23/10 e 29/10. Horários: A partir das 14h até às 17h

A partir das 14h até às 17h Onde: na área externa do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha

Ingressos: Gratuito





Gratuito Dia 12/10 – 14 às 17h

Atrações: Show de Mágica, Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística, Área para brincadeiras com recreadores e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).





Dia 16/10 – 14 às 17h



Atrações: Apresentação do Tio Diu, Oficina de Pinturinha em tela, Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).





Dia 23/10 – 14 às 17h



Atrações: Apresentação de Musicalização, Oficina de instrumento musical, Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).





Dia 29/10 – 14 às 17h



Atrações de Halloween: Oficina de Balão assombrado e Gostosuras ou Travesuras (caça aos doces), Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).



DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DA VALE

O que é: uma série de atividades que vão de tatuagem infantil, recreação, música, estúdio de caricatura e dança

uma série de atividades que vão de tatuagem infantil, recreação, música, estúdio de caricatura e dança Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: a partir das 9h

a partir das 9h Onde: Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória

Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória Gratuito





PROGRAMAÇÃO

9h às 12h: Espaço Brincar - Camas Elásticas ; e Roda de Troca de Figurinhas



10h / 11h / 14h / 15h: Trilhas Ecológicas (inscrição na administração / tem que usar tênis)



10h às 12h: Studio - Tatoo Infantil; Turma do Parque & Convidados; Mini Ateliê de Artesanato; recreação infantil; câmera 360; Studio de Caricatura; e Just Dance



10h às 14h: Oficina aberta K-Pop



13h às 16h: Espaço de Brincar – Camas Elásticas; e Roda de Troca de Figurinhas



14h às 16h: Studio - Tatoo Infantil; Turma do Parque & Convidados; Mini Ateliê de Artesanato; recreação infantil; câmera 360; Studio de Caricatura; e Just Dance



15h: Festa das Cores



"DIA DAS CRIANÇAS NA PRAINHA"

O que é: Uma programação especial com mágica, malabarista, palhaçada, música e diversão. Além da festa com MacaKids, ainda terá as participações especiais de Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, e Flavinha Mendonça.

Uma programação especial com mágica, malabarista, palhaçada, música e diversão. Além da festa com MacaKids, ainda terá as participações especiais de Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, e Flavinha Mendonça. Onde: Parque da Prainha, Vila Velha

Parque da Prainha, Vila Velha Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: A partir das 9h

A partir das 9h Ingressos: Gratuito





Gratuito PROGRAMAÇÃO

9h: recreação infantil

10h: artistas circenses farão a festa e uma baita algazarra

11h: show com MacaKids. Além de todas as brincadeiras, ainda terá as participações especiais de Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, e Flavinha Mendonça.



Encerrando a festança, o Marcos Macedo vai colocar todo mundo para dançar no bloquinho de carnaval e músicas infantis. Tudo com distribuição gratuita de paletitas, pipoca e algodão doce.



Turma Macakids Crédito: Divulgação

"DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE MOSCOSO"

O que é: a manhã será de atividades como contação de história e apresentações culturais de dança, teatro e música

a manhã será de atividades como contação de história e apresentações culturais de dança, teatro e música Onde: Parque Moscoso, Centro de Vitória

Parque Moscoso, Centro de Vitória Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: A partir das 8h

A partir das 8h Ingressos: Gratuito





Gratuito PROGRAMAÇÃO

8h: apresentação dos cães da Polícia Rodoviária Federal e palestra da ONG Anjos na Estrada

9h30: a Guarda Municipal realiza uma contação de histórias para a criançada presente no Parque

10h: apresentações de dança, teatro e música com alunos da Fafi

12h: encerramento da programação com a Banda da Guarda Municipal de Vitória.

DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DA CIÊNCIA

O que é: durante toda a manhã, as crianças poderão desfrutar de brinquedos especiais como o tobogã, castelão, pula-pula, pinturas de rosto e muitas delícias como pipoca e algodão doce.



durante toda a manhã, as crianças poderão desfrutar de brinquedos especiais como o tobogã, castelão, pula-pula, pinturas de rosto e muitas delícias como pipoca e algodão doce. Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: a partir das 8h

a partir das 8h Onde: Praça da Ciência - Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória

Praça da Ciência - Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória Gratuito

"L.O.L SURPRISE! BORN 2 TRAVEL"

O que é: É um espaço que traz brincadeiras e oficinas em cenários inspirados em diferentes países do mundo das bonecas.

É um espaço que traz brincadeiras e oficinas em cenários inspirados em diferentes países do mundo das bonecas. Quando: Até 23 de outubro – Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h

Até 23 de outubro – Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h Onde: Shopping Vila Velha - Praça de Eventos Central – Piso L1

Shopping Vila Velha - Praça de Eventos Central – Piso L1 Horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h Ingressos: A partir de R$ 35 na bilheteria e a partir de R$ 40 pela Sympla. Crianças de até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável

L.O.L Surprise são brincadeiras e oficinas inspirados no mundo das bonecas L.O.L Crédito: Reprodução / Shopping Vila Velha

"PRINCESAS E HERÓIS"

O que é: É um musical inédito que vai acontecer no Cinesystem, no Shopping Boulevard.



É um musical inédito que vai acontecer no Cinesystem, no Shopping Boulevard. Onde: Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha



Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha Quando: 12 de outubro



12 de outubro Horários: Das 17h30 às 19h

Das 17h30 às 19h Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160(inteira). Crianças até 2 anos não pagam.



Pontos de venda: no site do SuperTicket



"AULÃO DE SKATE KIDS"

O que é: Aula para iniciantes com os obstáculos mini rampa e mini palco na varanda da Nike com os professores Luciano, Thiago e Ana Clara da Mavericks.

Aula para iniciantes com os obstáculos mini rampa e mini palco na varanda da Nike com os professores Luciano, Thiago e Ana Clara da Mavericks. Onde: na varanda da Nike do Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha

na varanda da Nike do Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: Das 10h às 12h

Das 10h às 12h Ingressos: Gratuito, porém são 200 vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do Shopping

"ESCOLA MÁGICA (HOGWARTS)"

O que é: Uma atividade que promete envolver a criançada em uma mágica história de Harry Potter e convida os participantes a se vestirem a caráter.

Uma atividade que promete envolver a criançada em uma mágica história de Harry Potter e convida os participantes a se vestirem a caráter. Onde: Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha

Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário : Das 15h às 16h

: Das 15h às 16h Ingressos: Vagas esgotadas

TEATRO DO CLUBINHO

O que é: contação de história do livro "Entre Cores e Olhares", de Tatiana Kauss, mais atividades e recreação

contação de história do livro "Entre Cores e Olhares", de Tatiana Kauss, mais atividades e recreação Onde: Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha

Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: a partir das 15h30

a partir das 15h30 Gratuito e as 50 primeiras crianças que chegarem, ganham o livro "Entre Cores e Olhares"



"MOXUARA KIDS ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS"

O que é: tarde com recreação, pula-pula, desenhos para pintar e brincadeiras com legos, oficina de musicalização, dança e teatro com apresentação da peça “Sítio do Pica Pau Amarelo”, inspirada na obra de um dos mais influentes escritores brasileiros, Monteiro Lobato.

tarde com recreação, pula-pula, desenhos para pintar e brincadeiras com legos, oficina de musicalização, dança e teatro com apresentação da peça “Sítio do Pica Pau Amarelo”, inspirada na obra de um dos mais influentes escritores brasileiros, Monteiro Lobato. Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horários: A partir das 15h

A partir das 15h Onde: na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica

na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica Ingressos: Gratuito

Teatro Sítio do Pica Pau Amarelo acontece nesta quarta (12) gratuitamente no Shopping Moxuara Crédito: Reprodução / Shopping Moxuara

"DIA DAS CRIANÇAS TANTI ANFETTI"

O que é: Programação especial para a criançada com apresentação de músicas infantis, pintura de rosto e oficina de pizzas.

Programação especial para a criançada com apresentação de músicas infantis, pintura de rosto e oficina de pizzas. Onde: Tanti Affetti - R. Des. Sampaio, 182 - Praia do Canto, Vitória

Tanti Affetti - R. Des. Sampaio, 182 - Praia do Canto, Vitória Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horário: A partir das 9h

A partir das 9h Ingressos: Por ordem de chegada





Por ordem de chegada Programação

Das 9h às 12h: Fábio Pinel toca músicas infantis durante o café colonial

17h: oficina de pizzas, sob comando do chef pizzaiolo Reinaldo Resende, onde as crianças poderão fazer suas próprias pizzas e saborear junto com suas famílias.



"NUVEM D'ÁGUA"

O que é: É uma peça capixaba do Grupo Vira Lata de Teatro contada e cantada por quatro crianças em uma aventura com cheiro de infância, que se passa numa cidadezinha do interior chamada Aricapó.

É uma peça capixaba do Grupo Vira Lata de Teatro contada e cantada por quatro crianças em uma aventura com cheiro de infância, que se passa numa cidadezinha do interior chamada Aricapó. Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha

Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha Quando: 12 de outubro

12 de outubro Horários: às 15h e 17h

às 15h e 17h Ingressos: Gratuito

"OUTUBRO NO PLANETÁRIO"



O que é: A programação no mês da criança promete uma viagem pelo universo. As exibições mostram o sistema solar, o céu, o homem na lua e outras sessões relacionadas ao tema.



A programação no mês da criança promete uma viagem pelo universo. As exibições mostram o sistema solar, o céu, o homem na lua e outras sessões relacionadas ao tema. Onde: Planetário de Vitória, UFES. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória



Planetário de Vitória, UFES. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória Quando: 14 e 21 de outubro



14 e 21 de outubro Horários: Das 18h às 19h30



Das 18h às 19h30 Ingresso: Gratuito





Gratuito DIA 14

Às 18h e às 18h30, estará em exibição “Sistema Solar: Universo na mente das crianças”. A exibição permite à criança conhecer os planetas que compõem o Sistema Solar de uma maneira lúdica. As principais características do sistema Sol-Terra-Lua, principalmente os movimentos desses astros, são trabalhados de maneira simples mostrando suas consequências no dia-a-dia.



Já as sessões das 19h e das 19h30 trazem “Reconhecimento do céu”, projeção dedicada à familiarização das constelações pelas crianças. Através de uma dinâmica interativa, a criança aprende a reconhecer no céu algumas constelações das diferentes estações do ano.





DIA 21

Às 18h, a noite começa com “Arqueoastronomia Mexica”. Através de cenários imersivos impressionantes, a projeção ilustra o importante papel desempenhado pela observação astronômica para a evolução das culturas pré-hispânicas no México central.

Às 18h30, será a vez de “Sistema Solar: Universo de Aventuras”. Através de imagens reais e animadas, é possível conhecer os principais astros que compõem o Sistema Solar, como o Sol, os planetas, os satélites naturais, asteroides e cometas.

Às 19h30, haverá a projeção “O Homem na Lua”. Elaborada para comemorar 50 anos desde que o primeiro ser humano chegou à Lua, a sessão tem o intuito de explorar um pouco mais sobre os desafios que antecederam a chegada do homem ao nosso satélite natural, a importância dele para o nosso planeta, e o grande feito para a humanidade, que foi a chegada até a Lua.