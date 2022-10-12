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Diversão garantida

Dia das Crianças no ES tem de castelo inflável a show das princesas; veja programação

A data é comemorada nesta quarta-feira (12) e “HZ” separou mais de 15 opções para entreter a criançada na Grande Vitória
Gedyson Viana*

Gedyson Viana*

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 05:00

Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina está no Shopping Vitória
Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina está no Shopping Vitória Crédito: Camilla Baptistin
Comemorado nesta quarta-feira, 12 de outubro, o Dia das Crianças promete no Espírito Santo. Diversos espaços na Grande Vitória estão preparados para receber a garotada e suas famílias com atrações que incluem animações musicais, oficinas, brincadeiras, apresentações culturais e muita recreação. 
Os destaques da programação estão nos shoppings e parques da região, como o Moscoso e o da Vale. No Shopping Vitória, por exemplo, o Jump Around promete levar diversão para toda a família. Trata-se de um castelo inflável gigante, o maior da América Latina, onde pais e filhos podem gastar toda a energia. 
O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, aposta no Show das Princesas, um espetáculo que resgata momentos lúdicos por meio de músicas e coreografias das princesas Elsa, Anna, Rapunzel, Ariel, Branca de Neve e Cinderela. O show acontece nesta quarta (12) em duas sessões: às 15h e às 16h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas diretamente pelo site.
O dia ainda conta com mais de quinze atrações gratuitas e pagas.  Se você ainda não sabe o que fazer para aproveitar o feriado com a criançada, confira as programações para levar os pequenos e garantir a diversão neste dia tão especial.

CONFIRA AS ATRAÇÕES PARA O DIA DAS CRIANÇAS NA GRANDE VITÓRIA

  • "ESTAÇÃO MASTERCHEF JUNIOR BRASIL"
  • O que é:  As crianças de cinco a 12 anos podem aproveitar as programações e vestir o avental do Masterchef Júnior. As atividades incluem circuitos com vitrines interativas, espaço de temperos e um escorredor de macarrão gigante.
  • Quando: Até dia 16 de outubro
  • Horários:  De Segunda a sexta a partir das 12h, aos sábados 10h e domingos as 12h.
  • Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Espírito Santo
  • Ingressos: R$ 25 
  • Pontos de venda: Pelo site do Lebillet
  • "JUMP AROUND"
  • O que é:  Maior castelo inflável da América Latina com escorregadores gigantes, estruturas de escalada, pistas de obstáculos e pula-pula.
  • Quando: Até dia 23 de outubro
  • Horários: De quinta-feira a domingo e feriados, das 15h às 20h30
  • Onde: Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi, Espírito Santo
  • Ingressos: R$ 40 + taxas e R$49 na bilheteria.
  • Pontos de venda: No site do Sympla ou bilheteria presencial
  • "TAKE KIDS"
  • O que é:  É uma brinquedoteca que tem uma casa de boneca, quadra de futebol e área de games. A garotada também participa de oficinas criativas e ganha lanches.
  • Quando: Até dia 23 de outubro
  • Horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h
  • Onde: 1° Piso do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - Ilha do Boi
  • Ingressos: O preço é de R$26, para 30 minutos de permanência
  • "JAPA KIDS"
  • O que é:  É um workshop de culinária japonesa para crianças entre 5 e 12 anos. A atividade tem o objetivo de aproximar as crianças da cultura oriental, onde os pequenos podem conhecer e aprender sobre alguns ingredientes e receitas da culinária.
  • Quando: 12 de outubro 
  • Horários: Em quatro sessões: às 15h, 16h, 17h e 18h.
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: Vagas Esgotadas
A oficina de culinária japonesa acontece no Shopping Praia da Costa Crédito: Reprodução / Shopping Praia da Costa
  • "TARDE ENCANTADA ESPECIAL"
  • O que é:  evento que terá o espetáculo "Show das Princesas". A apresentação resgata momentos lúdicos por meio de músicas e coreografias das princesas Elsa, Anna, Rapunzel, Ariel, Branca de Neve e Cinderela.
  • Quando:  12 de outubro
  • Horários:  Em duas sessões: às 15h e 16h
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: Gratuito com vagas limitadas. As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site do shopping.
  • "DIA DAS CRIANÇAS NO SHOPPING VILA VELHA"
  • O que é:  série de atividades com distribuição de balões personalizados, circuito infantil com atividades físicas, pintura facial e Cantinho Baby, um espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos. 
  • Quando: Nos dias 12/10, 16/10, 23/10 e 29/10. 
  • Horários: A partir das 14h até às 17h
  • Onde:  na área externa do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha
  • Ingressos: Gratuito

  • Dia 12/10 – 14 às 17h
  • Atrações: Show de Mágica, Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística, Área para brincadeiras com recreadores e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).

  • Dia 16/10 – 14 às 17h
  • Atrações: Apresentação do Tio Diu, Oficina de Pinturinha em tela, Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).

  • Dia 23/10 – 14 às 17h
  • Atrações: Apresentação de Musicalização, Oficina de instrumento musical, Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).

  • Dia 29/10 – 14 às 17h
  • Atrações de Halloween: Oficina de Balão assombrado e Gostosuras ou Travesuras (caça aos doces), Circuito Infantil, Distribuição de Balões, Pinturinha Artística e Cantinho Baby (Espaço voltado para crianças de 1 a 3 anos).
  • DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DA VALE
  • O que é: uma série de atividades que vão de tatuagem infantil, recreação, música, estúdio de caricatura e dança
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: a partir das 9h
  • Onde: Parque Botânico Vale - Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória
  • Gratuito

  • PROGRAMAÇÃO
  • 9h às 12h: Espaço Brincar - Camas Elásticas ; e Roda de Troca de Figurinhas
  • 10h / 11h / 14h / 15h: Trilhas Ecológicas (inscrição na administração / tem que usar tênis)
  • 10h às 12h: Studio - Tatoo Infantil; Turma do Parque & Convidados; Mini Ateliê de Artesanato; recreação infantil; câmera 360; Studio de Caricatura; e Just Dance
  • 10h às 14h: Oficina aberta K-Pop
  • 13h às 16h: Espaço de Brincar – Camas Elásticas; e Roda de Troca de Figurinhas
  • 14h às 16h: Studio - Tatoo Infantil; Turma do Parque & Convidados; Mini Ateliê de Artesanato; recreação infantil; câmera 360; Studio de Caricatura; e Just Dance
  • 15h: Festa das Cores
  • "DIA DAS CRIANÇAS NA PRAINHA"
  • O que é: Uma programação especial com mágica, malabarista, palhaçada, música e diversão. Além da festa com MacaKids,  ainda terá as participações especiais de Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, e Flavinha Mendonça.
  • Onde: Parque da Prainha, Vila Velha
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: A partir das 9h
  • Ingressos: Gratuito

  • PROGRAMAÇÃO
  • 9h: recreação infantil
  • 10h: artistas circenses farão a festa e uma baita algazarra
  • 11h: show com MacaKids. Além de todas as brincadeiras, ainda terá as participações especiais de Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, e Flavinha Mendonça.
  • Encerrando a festança, o Marcos Macedo vai colocar todo mundo para dançar no bloquinho de carnaval e músicas infantis. Tudo com distribuição gratuita de paletitas, pipoca e algodão doce.
Turma Macakids
Turma Macakids Crédito: Divulgação
  • "DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE MOSCOSO"
  • O que é: a manhã será de atividades como contação de história e apresentações culturais de dança, teatro e música
  • Onde: Parque Moscoso, Centro de Vitória
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: A partir das 8h
  • Ingressos: Gratuito

  • PROGRAMAÇÃO
  • 8h: apresentação dos cães da Polícia Rodoviária Federal e palestra da ONG Anjos na Estrada
  • 9h30: a Guarda Municipal realiza uma contação de histórias para a criançada presente no Parque
  • 10h: apresentações de dança, teatro e música com alunos da Fafi
  • 12h: encerramento da programação com a Banda da Guarda Municipal de Vitória.
  • DIA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DA CIÊNCIA
  • O que é: durante toda a manhã, as crianças poderão desfrutar de brinquedos especiais como o tobogã, castelão, pula-pula, pinturas de rosto e muitas delícias como pipoca e algodão doce.
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: a partir das 8h
  • Onde: Praça da Ciência - Av. Américo Buaiz, S/N - Enseada do Suá, Vitória
  • Gratuito
  • "L.O.L SURPRISE! BORN 2 TRAVEL"
  • O que é:  É um espaço que traz brincadeiras e oficinas em cenários inspirados em diferentes países do mundo das bonecas.
  • Quando: Até 23 de outubro – Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h
  • Onde:  Shopping Vila Velha - Praça de Eventos Central – Piso L1 
  • Horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h
  • Ingressos: A partir de R$ 35 na bilheteria e a partir de R$ 40 pela Sympla. Crianças de até 6 anos devem estar acompanhadas de um responsável 
L.O.L Surprise são brincadeiras e oficinas inspirados no mundo das bonecas L.O.L
L.O.L Surprise são brincadeiras e oficinas inspirados no mundo das bonecas L.O.L Crédito: Reprodução / Shopping Vila Velha
  • "PRINCESAS E HERÓIS"
  • O que é: É um musical inédito que vai acontecer no Cinesystem, no Shopping Boulevard.
  • Onde: Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Quando: 12 de outubro
  • Horários:  Das 17h30 às 19h
  • Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160(inteira). Crianças até 2 anos não pagam.
  • Pontos de venda: no site do SuperTicket
  • "AULÃO DE SKATE KIDS"
  • O que é: Aula para iniciantes com os obstáculos mini rampa e mini palco na varanda da Nike com os professores Luciano, Thiago e Ana Clara da Mavericks.
  • Onde: na varanda da Nike do Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: Das 10h às 12h
  • Ingressos: Gratuito, porém são 200 vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do Shopping
  • "ESCOLA MÁGICA (HOGWARTS)"
  • O que é: Uma atividade que promete envolver a criançada em uma mágica história de Harry Potter e convida os participantes a se vestirem a caráter.
  • Onde: Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: Das 15h às 16h
  • Ingressos: Vagas esgotadas
  • TEATRO DO CLUBINHO
  • O que é: contação de história do livro "Entre Cores e Olhares", de Tatiana Kauss, mais atividades e recreação
  • Onde: Shopping Boulevard - Rod. do Sol, 5000 - Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: a partir das 15h30
  • Gratuito e as 50 primeiras crianças que chegarem, ganham o livro "Entre Cores e Olhares"
  • "MOXUARA KIDS ESPECIAL DIA DAS CRIANÇAS"
  • O que é:  tarde com recreação, pula-pula, desenhos para pintar e brincadeiras com legos, oficina de musicalização, dança e teatro com apresentação da peça “Sítio do Pica Pau Amarelo”, inspirada na obra de um dos mais influentes escritores brasileiros, Monteiro Lobato.
  • Quando: 12 de outubro 
  • Horários: A partir das 15h
  • Onde:  na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • Ingressos: Gratuito
Teatro Sítio do Pica Pau Amarelo acontece nesta quarta (12) gratuitamente no Shopping Moxuara
Teatro Sítio do Pica Pau Amarelo acontece nesta quarta (12) gratuitamente no Shopping Moxuara Crédito: Reprodução / Shopping Moxuara
  • "DIA DAS CRIANÇAS TANTI ANFETTI"
  • O que é:  Programação especial para a criançada com apresentação de músicas infantis, pintura de rosto e oficina de pizzas. 
  • Onde:  Tanti Affetti - R. Des. Sampaio, 182 - Praia do Canto, Vitória
  • Quando: 12 de outubro
  • Horário: A partir das 9h
  • Ingressos: Por ordem de chegada

  • Programação
  • Das 9h às 12h: Fábio Pinel toca músicas infantis durante o café colonial
  • 17h: oficina de pizzas, sob comando do chef pizzaiolo Reinaldo Resende, onde as crianças poderão fazer suas próprias pizzas e saborear junto com suas famílias.
  • "NUVEM D'ÁGUA"
  • O que é: É uma peça capixaba do Grupo Vira Lata de Teatro contada e cantada por quatro crianças em uma aventura com cheiro de infância, que se passa numa cidadezinha do interior chamada Aricapó.
  • Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha
  • Quando: 12 de outubro
  • Horários: às 15h e 17h
  • Ingressos: Gratuito
  • "OUTUBRO NO PLANETÁRIO"
  • O que é: A programação no mês da criança promete uma viagem pelo universo. As exibições mostram o sistema solar, o céu, o homem na lua e outras sessões relacionadas ao tema. 
  • Onde: Planetário de Vitória, UFES. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória
  • Quando: 14 e 21 de outubro
  • Horários: Das 18h às 19h30
  • Ingresso: Gratuito 

  • DIA 14
  • Às 18h e às 18h30, estará em exibição “Sistema Solar: Universo na mente das crianças”. A exibição permite à criança conhecer os planetas que compõem o Sistema Solar de uma maneira lúdica. As principais características do sistema Sol-Terra-Lua, principalmente os movimentos desses astros, são trabalhados de maneira simples mostrando suas consequências no dia-a-dia.
  • Já as sessões das 19h e das 19h30 trazem “Reconhecimento do céu”, projeção dedicada à familiarização das constelações pelas crianças. Através de uma dinâmica interativa, a criança aprende a reconhecer no céu algumas constelações das diferentes estações do ano.

  • DIA 21
  • Às 18h, a noite começa com “Arqueoastronomia Mexica”. Através de cenários imersivos impressionantes, a projeção ilustra o importante papel desempenhado pela observação astronômica para a evolução das culturas pré-hispânicas no México central. 
  • Às 18h30, será a vez de “Sistema Solar: Universo de Aventuras”. Através de imagens reais e animadas, é possível conhecer os principais astros que compõem o Sistema Solar, como o Sol, os planetas, os satélites naturais, asteroides e cometas.
  • Às 19h30, haverá a projeção “O Homem na Lua”. Elaborada para comemorar 50 anos desde que o primeiro ser humano chegou à Lua, a sessão tem o intuito de explorar um pouco mais sobre os desafios que antecederam a chegada do homem ao nosso satélite natural, a importância dele para o nosso planeta, e o grande feito para a humanidade, que foi a chegada até a Lua.
*Gedyson Viana é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes

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