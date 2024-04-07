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Museu de Arte Moderna

Corpo de Ziraldo, morto aos 91 anos, é velado em museu do Rio

No caixão, a bandeira do Flamengo, time de coração do mineiro. Ao lado, o boneco do Menino Maluquinho, e também um desenho em papel do célebre personagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 14:37

Em velório aberto ao público, familiares e fãs prestam suas últimas homenagens ao cartunista Ziraldo no Museu de Arte Moderna do Rio, na zona sul da cidade. O criador do Menino Maluquinho morreu na tarde deste sábado (6), em sua casa, na capital fluminense.
No caixão, a bandeira do Flamengo, time de coração do mineiro. Ao lado, o boneco do Menino Maluquinho, e também um desenho em papel do célebre personagem. Filha de Ziraldo, a cineasta Daniela Thomas falou sobre os últimos momentos do pai.
"Desde 2018 que ele estava acamado. Desde então, foi um declínio muito grande. Essa passagem dele é uma coisa que a gente até desejava para o alívio do sofrimento que ele estava tendo", disse.
Ziraldo
Velório do cartunista Ziraldo no Museu de Arte Moderna, no Aterro do Flamengo, na zona Sul do Rio de Janeiro Crédito: José Lucena/Thenews2/Folhapress
Filha de Ziraldo, Fabrizia Pinto afirmou que o pai teve papel importante na luta contra a ditadura militar.
"Ele é uma das pessoas que salvou o Brasil da ditadura. Ele ficou no Brasil para lutar com a pena. Com papel, com ideias pequenas e pérolas. Uma pessoa como essa não vai embora", disse Fabrizia, que falou ainda sobre o desejo de ter uma estátua no Rio em homenagem a seu pai.
"Eu quero muito que meu pai tenha uma estátua no Rio de Janeiro sentadinho do lado de Drummond (Carlos Drummond de Andrade) porque eles se amavam muito e eram muito amigos", disse, chorando.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que o cartunista terá todas as homenagens possíveis. "Ele tinha uma carioquice muito especial. Ele é de uma geração de mineiros que vem para o Rio mostrar todo seu talento e se espalha para todo Brasil. Vê o Menino Maluquinho, ele tinha um 'q' de carioquinha", disse o prefeito à reportagem.

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Sem especificar, Paes adiantou que levará o nome de Ziraldo em projeto da rede municipal de educação. "Agora vamos levar o nome dele na nossa rede municipal, vou agora conversar com o Ferreirinha", afirmou se referindo ao secretário de educação do Rio, Renan Ferreirinha.
Inicialmente, o velório estava marcado para acontecer na ABI (Associação Brasileira de Imprensa), no Centro da Cidade, mas a família decidiu pela troca do local.
O enterro está marcado para 16h30 no Cemitério São João Batista, em Botafogo, também na zona sul do Rio.

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