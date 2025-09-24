Editorias do Site
Concerto em Vitória celebra trilhas de filmes infantis que marcaram gerações

Trilhas de Pinóquio a Frozen em arranjos sinfônicos para toda a família, com regência de Sanny Souza, às 11h, em Jardim Camburi

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:30

Prepare o coro em família! A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) irá transformar o Parque Botânico da Vale, em Jardim Camburi, em um grande cinema a céu aberto neste domingo (28), às 11h. E desta vez, a emoção será de ouvir ao vivo temas que a gente conhece desde criança, sob a regência do maestro Sanny Souza.

Com clima de piquenique, grama, sol (tomara!) e muitos “ahhh!”, a cada melodia reconhecida, o roteiro musical é puro gatilho afetivo. No repertório, várias canções que marcaram a infãncia, desde “When You Wish Upon a Star” (Pinóquio), até a romântica “Married Life” (Up - Altas Aventuras).

O concerto ainda ganha balanço com “Under the Sea” (A Pequena Sereia) e passa por momentos de arrepiar de Alan Menken - o compositor por trás de clássicos como “A Bela e a Fera”, “Pocahontas”, “Hércules” (Go the Distance) e “I See the Light” (Enrolados). Tem até marcha dos anões de “Branca de Neve”.

Mais do que nostalgia, o programa foi desenhado para formação de plateia: arranjos acessíveis, temas conhecidos e a potência de uma orquestra completa tocando a poucos metros do público. Há versões assinadas por nomes consagrados como Calvin Kuster e Bob Krogstad, além de arranjos de ex-integrantes da Oses, Antônio Paulo Filho e Modesto Flávio.

Para quem vai com crianças, vale a dica: chegue cedo, escolha um bom lugar na sombra, leve canga, água e aquele lanchinho. Entre uma música e outra, é legal apontar os instrumentos “que fazem o som do filme”. A tuba que vira passo de gigante, o xilofone que brilha como estrelinha e os violinos que parecem vento. Ensina, diverte e, quando você percebe, está cantando junto.

No bastidor, o concerto integra a Série Sinfônica no Parque, realização da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes) e da Oses, com apoio institucional da Rede Gazeta e parcerias culturais. Na prática, o que importa para o público é simples: é de graça, é ao ar livre e é para todas as idades. Se a previsão ajudar, a manhã tem tudo para virar daqueles programas que a família guarda na lembrança.

Canções

  • Leigh Harline – Pinóquio: When You Wish Upon a Star (arr. Modesto Flávio)
  • Alan Menken – Hércules: Go the Distance (arr. Antônio Paulo Filho)
  • Alan Menken – Pocahontas (arr. Antônio Paulo Filho)
  • Alan Menken – A Bela e a Fera (arr. Calvin Kuster)
  • Alan Menken – Enrolados: I See the Light (arr. Joseph Perkins)
  • Michael Giacchino – Up: Married Life
  • Howard Ashman/Alan Menken – A Pequena Sereia: Under the Sea (arr. David Schubert)

Sobre o evento

  • O que: Concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo – trilhas clássicas de desenhos animados
  • Quando: domingo (28), às 11h
  • Onde: Parque Botânico da Vale – Jardim Camburi, Vitória
  • Ingresso: Grátis (entrada sujeita à capacidade do espaço)
  • Regência: Maestro Sanny Souza

