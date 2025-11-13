Editorias do Site
Como ver o Grammy Latino 2025, com Liniker e Milton Nascimento entre indicados

Marina Sena, Chitãozinho & Xororó e Alcione estão no páreo

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:51

LINIKER
Liniker é uma das grandes indicadas ao Grammy Latino Crédito: Caroline Lima

A cerimônia da 26ª edição do Grammy Latino, premiação que celebra os profissionais da indústria da música latina, será realizada nesta quinta-feira, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. No Brasil, a premiação pode ser acompanhada no Multishow, canal Bis e Globoplay a partir das 21h.

Neste sábado, o Multishow apresenta os melhores momentos do Grammy Latino, a partir das 22h15. No próximo domingo, o Canal Bis faz o mesmo, a partir das 21h30.

Entre os brasileiros indicados neste ano estão medalhões da música nacional, como Milton Nascimento, Alcione, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Chitãozinho & Xororó.

Aparecem também na lista Marina Sena, Liniker, Ana Castela, Djonga, BaianaSystem e MC Hariel. Outros brasileiros que concorrem são João Gomes, Jota.Pê, Lauana Prado, Léo Foguete, Carol Biazin, Júlia Mestre, Juliane Gamboa e Sued Nunes.

Liniker concorre em sete categorias, e três delas são as principais da competição. "Caju" está na disputa pelo troféu de álbum do ano, "Veludo Marrom", por canção do ano e "Ao Teu Lado" por gravação do ano.

CONFIRA OS INDICADOS ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS DO GRAMMY LATINO:

  • Gravação do Ano
  • "Baile Inolvidable", Bad Bunny
  • "DTMF", Bad Bunny
  • "El Día del Amigo", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "#Tetas", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Desastres Fabulosos", Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • "Lara", Zoe Gotusso
  • "Si Antes Te Hubiera Conocido", Karol G
  • "Cancionera", Natalia Lafourcade
  • "Ao Teu Lado", Liniker
  • "Palmeras en el Jardín", Alejandro Sanz

  • Álbum do Ano
  • "Cosa Nuestra", Rauw Alejandro
  • "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", Bad Bunny
  • "Papota", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Raíces", Gloria Estefan
  • "Puñito de Yocahú", Vicente García
  • "Al Romper la Burbuja", Joaquina
  • "Cancionera", Natalia Lafourcade
  • "Palabra de To’s (Seca)", Carín León
  • "Caju", Liniker
  • "En las Nubes - Con Mis Panas", Elena Rose
  • "¿Y Ahora Qué?", Alejandro Sanz

  • Canção do Ano
  • "Baile Inolvidable", Bad Bunny
  • "Bogotá", Natalia Lafourcade
  • "DTMF", Bad Bunny
  • "El Día Del Amigo", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Otra Noche de Llorar", Mon Laferte
  • "Palmeras en el Jardín", Alejandro Sanz
  • "Si Antes Te Hubiera Conocido", Karol G
  • "#Tetas", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Veludo Marrom", Liniker

  • Melhor Canção Pop
  • "Bogotá", Andrés Cepeda
  • "El Día del Amigo", CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Querida Yo", Yami Safdie & Camilo
  • "Soltera", Shakira
  • "Te Quiero", Nicole Zignago

  • Artista Revelação
  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morph
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

  • Melhor Canção em Língua Portuguesa
  • "Maravilhosamente Bem", Júlia Mestre
  • "Ouro de Tolo", Marina Sena
  • "Transe", Zé Ibarra
  • "Um Vento Passou", Milton Nascimento e Esperanza Spalding
  • "Veludo Marrom", Liniker

  • MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA
  • "No Escuro, Quem É Você?", Carol Biazin
  • "Fugacidade", Janeiro
  • "Caju", Liniker
  • "Maravilhosamente Bem", Julia Mestre
  • "Coisas Naturais", Marina Sena

  • Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
  • "O Mundo Dá Voltas", BaianaSystem
  • "Colinho", Maria Beraldo
  • "Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas", Tó Brandileone
  • "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!", Djonga
  • "Big Buraco", Jadsa

  • Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
  • "Só Quero Ver", BK’ & Evinha
  • "Demoro a Dormir", Djonga ft. Milton Nascimento
  • "Caju", Liniker
  • "A Dança (Ao Vivo)", Mc Hariel & Gilberto Gil
  • "Barbie", Mc Tuto ft Dj Glenner

  • Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
  • "Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)", Ton Carfi
  • "Razão da Esperança", Paloma Possi
  • "Onde Guardamos as Flores?", Resgate
  • "Memóri4s (Ao Vivo)", Eli Soares
  • "A Maior Honra", Julliany Souza

  • Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
  • "Casa Coração", Joyce Alane
  • "Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco", Camané
  • "Universo de Paixão", Natascha Falcão
  • "Transespacial", Fitti
  • "Dominguinho", João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê

  • Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
  • "Sentido", 5 A Seco
  • "Um Mar pra Cada Um", Luedji Luna
  • "Pique", Dora Morelenbaum
  • "Divina Casca", Rachel Reis
  • "Beleza. Mas Agora a Gente Faz o que Com Isso?", Rubel

  • Melhor Álbum de Música Sertaneja
  • "Let's Go Rodeo", Ana Castela
  • "José & Durval", Chitãozinho & Xororó
  • "Obrigado Deus", Léo Foguete
  • "Transcende (Ao Vivo / Deluxe)", Lauana Prado
  • "Do Velho Testamento", Tierry

  • Melhor Álbum de Samba/Pagode
  • "Alcione", Alcione
  • "Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci", Marcelo D2
  • "Pagode da Mart'nália", Mart'nália
  • "Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)", Zeca Pagodinho
  • "Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 - Homenagem ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)", Sorriso Maroto

  • Melhor Álbum de Música Urbana
  • "Debí Tirar Más Fotos", Bad Bunny
  • "Underwater", Fariana
  • "Naiki", Nicki Nicole
  • "MPC (Música Popular Carioca)", Papatinho
  • "Elyte", Yandel

  • Melhor Álbum Instrumental
  • "Alma en Cuba", Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
  • "Saga", Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
  • "Ida e Volta", Yamandu Costa
  • "Havana Meets Harlem", Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
  • "Y el Canto de Todas", Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

  • Melhor Álbum de Jazz Latino
  • "Hamilton de Holanda Trio Live in NYC", Hamilton de Holanda
  • "La Fleur de Cayenne", Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
  • "Luces y Sombras", Iván Melon Lewis Trio
  • "Cuba and Beyond", Chucho Valdés, Royal Quartet
  • "Golden City", Miguel Zenón

  • Melhor Álbum de Música Infantil
  • "Los Nuevos Canticuentos", Canticuentos, Coro de Ríogrande
  • "Aventuras de Caramelo", Antonio Caramelo, Malibu
  • "Cenas Infantis", Palavra Cantada
  • "Buscapié", Luis Pescetti, Juan Quintero
  • "Jirafas", Rita Rosa

  • Compositor do ano
  • Edgar Barrera
  • João Ferreira
  • Pablo Preciado
  • Mónica Vélez
  • Ale Zéguer

  • Melhor Vídeo Musical Versão Curta
  • "EL CLúB", Bad Bunny
  • "Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer (Dlre)", BK'
  • "#Tetas", Ca7riel & Paco Amoroso
  • "Cura pa Mi Alma", Vera Grv
  • "Full Time Papi", Guitarricadelafuente

  • Melhor Vídeo Musical Versão Longa
  • "Papota", Ca7riel & Paco Amoroso
  • "Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça", Hodari
  • "Mon Laferte, Te Amo", Mon Laferte
  • "Lamento (Extended Cut)", Gaby Moreno

  • Produtor do Ano
  • Rafa Arcaute, Federico Vindver
  • Edgar Barrera
  • Nico Cotton
  • Andres Torres, Mauricio Rengifo
  • Matheus Stiirmer

  • Melhor Música para Mídias Visuais
  • "Cada Minuto Cuenta", Pedro Osuna
  • "Cien Años De Soledad", Camilo Sanabria
  • "El Eternauta", Federico Jusid
  • "In The Summers", Eduardo Cabra
  • "Pedro Páramo", Gustavo Santaolalla

  • Melhor Canção de Raízes
  • "Aguacero", Luis Enrique, C4 Trío
  • "Como Quisiera Quererte", Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar
  • "El Palomo y La Negra", Natalia Lafourcade
  • "Ella", Anita Vergara, Tato Marenco
  • "Jardín del Paraíso", Monsieur Periné Featuring Bejuco
  • "Lo Que le Pasó a Hawaii", Bad Bunny

  • Melhor Álbum Pop Contemporâneo
  • "Cuarto Azul", Aitana
  • "Palacio", Elsa y Elmar
  • "Al Romper la Burbuja", Joaquina
  • "En las Nubes - Con Mis Panas", Elena Rose
  • "¿Y Ahora Qué?", Alejandro Sanz

  • Melhor Álbum Pop Tradicional
  • "Bogotá", Andrés Cepeda
  • "Cursi", Zoe Gotusso
  • "Lo que Nos Faltó Decir", Jesse & Joy
  • "Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall", Natalia Lafourcade
  • "Después de los 30", Raquel Sofía

  • Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina
  • "Orión (Sistek Remix)", Boza, Elena Rose & Sistek
  • "Ella Quiere Techno", Imanbek & Taichu
  • "Qqqq", Ela Minus
  • "Rulay En Dubai (Extended)", Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
  • "Veneka", Rawayana Featuring Akapellah

  • Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana
  • "Capaz (Merengueton)", Alleh, Yorghaki
  • "DTMF", Bad Bunny
  • "De Maravisha", Tokischa Featuring Nathy Peluso
  • "La Plena - W Sound 05", W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
  • "Roma", Jay Wheeler

  • Melhor Interpretação Reggaeton
  • "Baja pa' Acá", Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
  • "Voy a Llevarte pa Pr", Bad Bunny
  • "Dile a Él", Nicky Jam
  • "Brillar", Lenny Tavárez
  • "Reggaeton Malandro", Yandel Featuring Tego Calderón

  • Melhor Canção Rap/Hip Hop
  • "El Favorito de Mami", Big Soto Featuring Eladio Carrion
  • "Fresh", Trueno
  • "Parriba", Akapellah Featuring Trueno
  • "Sudor y Tinta", J Noa & Vakero
  • "Thc", Arcángel

