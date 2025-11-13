Premiação

Como ver o Grammy Latino 2025, com Liniker e Milton Nascimento entre indicados

Marina Sena, Chitãozinho & Xororó e Alcione estão no páreo

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:51

Liniker é uma das grandes indicadas ao Grammy Latino Crédito: Caroline Lima

A cerimônia da 26ª edição do Grammy Latino, premiação que celebra os profissionais da indústria da música latina, será realizada nesta quinta-feira, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. No Brasil, a premiação pode ser acompanhada no Multishow, canal Bis e Globoplay a partir das 21h.

Neste sábado, o Multishow apresenta os melhores momentos do Grammy Latino, a partir das 22h15. No próximo domingo, o Canal Bis faz o mesmo, a partir das 21h30.

Entre os brasileiros indicados neste ano estão medalhões da música nacional, como Milton Nascimento, Alcione, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Chitãozinho & Xororó.

Aparecem também na lista Marina Sena, Liniker, Ana Castela, Djonga, BaianaSystem e MC Hariel. Outros brasileiros que concorrem são João Gomes, Jota.Pê, Lauana Prado, Léo Foguete, Carol Biazin, Júlia Mestre, Juliane Gamboa e Sued Nunes.

Liniker concorre em sete categorias, e três delas são as principais da competição. "Caju" está na disputa pelo troféu de álbum do ano, "Veludo Marrom", por canção do ano e "Ao Teu Lado" por gravação do ano.

CONFIRA OS INDICADOS ÀS PRINCIPAIS CATEGORIAS DO GRAMMY LATINO:

Gravação do Ano

"Baile Inolvidable", Bad Bunny

"DTMF", Bad Bunny

"El Día del Amigo", CA7RIEL & Paco Amoroso

"#Tetas", CA7RIEL & Paco Amoroso

"Desastres Fabulosos", Jorge Drexler & Conociendo Rusia

"Lara", Zoe Gotusso

"Si Antes Te Hubiera Conocido", Karol G

"Cancionera", Natalia Lafourcade

"Ao Teu Lado", Liniker

"Palmeras en el Jardín", Alejandro Sanz





Álbum do Ano

"Cosa Nuestra", Rauw Alejandro

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS", Bad Bunny

"Papota", CA7RIEL & Paco Amoroso

"Raíces", Gloria Estefan

"Puñito de Yocahú", Vicente García

"Al Romper la Burbuja", Joaquina

"Cancionera", Natalia Lafourcade

"Palabra de To’s (Seca)", Carín León

"Caju", Liniker

"En las Nubes - Con Mis Panas", Elena Rose

"¿Y Ahora Qué?", Alejandro Sanz





Canção do Ano

"Baile Inolvidable", Bad Bunny

"Bogotá", Natalia Lafourcade

"DTMF", Bad Bunny

"El Día Del Amigo", CA7RIEL & Paco Amoroso

"Otra Noche de Llorar", Mon Laferte

"Palmeras en el Jardín", Alejandro Sanz

"Si Antes Te Hubiera Conocido", Karol G

"#Tetas", CA7RIEL & Paco Amoroso

"Veludo Marrom", Liniker





Melhor Canção Pop

"Bogotá", Andrés Cepeda

"El Día del Amigo", CA7RIEL & Paco Amoroso

"Querida Yo", Yami Safdie & Camilo

"Soltera", Shakira

"Te Quiero", Nicole Zignago





Artista Revelação

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morph

Sued Nunes

Ruzzi





Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Maravilhosamente Bem", Júlia Mestre

"Ouro de Tolo", Marina Sena

"Transe", Zé Ibarra

"Um Vento Passou", Milton Nascimento e Esperanza Spalding

"Veludo Marrom", Liniker





MELHOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÂNEO EM LÍNGUA PORTUGUESA

"No Escuro, Quem É Você?", Carol Biazin

"Fugacidade", Janeiro

"Caju", Liniker

"Maravilhosamente Bem", Julia Mestre

"Coisas Naturais", Marina Sena





Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"O Mundo Dá Voltas", BaianaSystem

"Colinho", Maria Beraldo

"Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas", Tó Brandileone

"Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!", Djonga

"Big Buraco", Jadsa





Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

"Só Quero Ver", BK’ & Evinha

"Demoro a Dormir", Djonga ft. Milton Nascimento

"Caju", Liniker

"A Dança (Ao Vivo)", Mc Hariel & Gilberto Gil

"Barbie", Mc Tuto ft Dj Glenner





Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

"Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)", Ton Carfi

"Razão da Esperança", Paloma Possi

"Onde Guardamos as Flores?", Resgate

"Memóri4s (Ao Vivo)", Eli Soares

"A Maior Honra", Julliany Souza





Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"Casa Coração", Joyce Alane

"Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco", Camané

"Universo de Paixão", Natascha Falcão

"Transespacial", Fitti

"Dominguinho", João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê





Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

"Sentido", 5 A Seco

"Um Mar pra Cada Um", Luedji Luna

"Pique", Dora Morelenbaum

"Divina Casca", Rachel Reis

"Beleza. Mas Agora a Gente Faz o que Com Isso?", Rubel





Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Let's Go Rodeo", Ana Castela

"José & Durval", Chitãozinho & Xororó

"Obrigado Deus", Léo Foguete

"Transcende (Ao Vivo / Deluxe)", Lauana Prado

"Do Velho Testamento", Tierry





Melhor Álbum de Samba/Pagode

"Alcione", Alcione

"Manual Prático do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci", Marcelo D2

"Pagode da Mart'nália", Mart'nália

"Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)", Zeca Pagodinho

"Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 - Homenagem ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)", Sorriso Maroto





Melhor Álbum de Música Urbana

"Debí Tirar Más Fotos", Bad Bunny

"Underwater", Fariana

"Naiki", Nicki Nicole

"MPC (Música Popular Carioca)", Papatinho

"Elyte", Yandel





Melhor Álbum Instrumental

"Alma en Cuba", Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis

"Saga", Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

"Ida e Volta", Yamandu Costa

"Havana Meets Harlem", Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

"Y el Canto de Todas", Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv





Melhor Álbum de Jazz Latino

"Hamilton de Holanda Trio Live in NYC", Hamilton de Holanda

"La Fleur de Cayenne", Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band

"Luces y Sombras", Iván Melon Lewis Trio

"Cuba and Beyond", Chucho Valdés, Royal Quartet

"Golden City", Miguel Zenón





Melhor Álbum de Música Infantil

"Los Nuevos Canticuentos", Canticuentos, Coro de Ríogrande

"Aventuras de Caramelo", Antonio Caramelo, Malibu

"Cenas Infantis", Palavra Cantada

"Buscapié", Luis Pescetti, Juan Quintero

"Jirafas", Rita Rosa





Compositor do ano

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer





Melhor Vídeo Musical Versão Curta

"EL CLúB", Bad Bunny

"Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer (Dlre)", BK'

"#Tetas", Ca7riel & Paco Amoroso

"Cura pa Mi Alma", Vera Grv

"Full Time Papi", Guitarricadelafuente





Melhor Vídeo Musical Versão Longa

"Papota", Ca7riel & Paco Amoroso

"Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça", Hodari

"Mon Laferte, Te Amo", Mon Laferte

"Lamento (Extended Cut)", Gaby Moreno





Produtor do Ano

Rafa Arcaute, Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Andres Torres, Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer





Melhor Música para Mídias Visuais

"Cada Minuto Cuenta", Pedro Osuna

"Cien Años De Soledad", Camilo Sanabria

"El Eternauta", Federico Jusid

"In The Summers", Eduardo Cabra

"Pedro Páramo", Gustavo Santaolalla





Melhor Canção de Raízes

"Aguacero", Luis Enrique, C4 Trío

"Como Quisiera Quererte", Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar

"El Palomo y La Negra", Natalia Lafourcade

"Ella", Anita Vergara, Tato Marenco

"Jardín del Paraíso", Monsieur Periné Featuring Bejuco

"Lo Que le Pasó a Hawaii", Bad Bunny





Melhor Álbum Pop Contemporâneo

"Cuarto Azul", Aitana

"Palacio", Elsa y Elmar

"Al Romper la Burbuja", Joaquina

"En las Nubes - Con Mis Panas", Elena Rose

"¿Y Ahora Qué?", Alejandro Sanz





Melhor Álbum Pop Tradicional

"Bogotá", Andrés Cepeda

"Cursi", Zoe Gotusso

"Lo que Nos Faltó Decir", Jesse & Joy

"Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall", Natalia Lafourcade

"Después de los 30", Raquel Sofía





Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina

"Orión (Sistek Remix)", Boza, Elena Rose & Sistek

"Ella Quiere Techno", Imanbek & Taichu

"Qqqq", Ela Minus

"Rulay En Dubai (Extended)", Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

"Veneka", Rawayana Featuring Akapellah





Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana

"Capaz (Merengueton)", Alleh, Yorghaki

"DTMF", Bad Bunny

"De Maravisha", Tokischa Featuring Nathy Peluso

"La Plena - W Sound 05", W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

"Roma", Jay Wheeler





Melhor Interpretação Reggaeton

"Baja pa' Acá", Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

"Voy a Llevarte pa Pr", Bad Bunny

"Dile a Él", Nicky Jam

"Brillar", Lenny Tavárez

"Reggaeton Malandro", Yandel Featuring Tego Calderón





Melhor Canção Rap/Hip Hop

"El Favorito de Mami", Big Soto Featuring Eladio Carrion

"Fresh", Trueno

"Parriba", Akapellah Featuring Trueno

"Sudor y Tinta", J Noa & Vakero

"Thc", Arcángel

