Como ver o Grammy Latino 2025, com Liniker e Milton Nascimento entre indicados

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:51
A cerimônia da 26ª edição do Grammy Latino, premiação que celebra os profissionais da indústria da música latina, será realizada nesta quinta-feira, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. No Brasil, a premiação pode ser acompanhada no Multishow, canal Bis e Globoplay a partir das 21h.
Neste sábado, o Multishow apresenta os melhores momentos do Grammy Latino, a partir das 22h15. No próximo domingo, o Canal Bis faz o mesmo, a partir das 21h30.
Entre os brasileiros indicados neste ano estão medalhões da música nacional, como Milton Nascimento, Alcione, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Chitãozinho & Xororó.
Aparecem também na lista Marina Sena, Liniker, Ana Castela, Djonga, BaianaSystem e MC Hariel. Outros brasileiros que concorrem são João Gomes, Jota.Pê, Lauana Prado, Léo Foguete, Carol Biazin, Júlia Mestre, Juliane Gamboa e Sued Nunes.
Liniker concorre em sete categorias, e três delas são as principais da competição. "Caju" está na disputa pelo troféu de álbum do ano, "Veludo Marrom", por canção do ano e "Ao Teu Lado" por gravação do ano.
