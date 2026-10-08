Como escolher presentes para crianças com deficiência visual?

Para Junia Carla Buzim, pedagoga e coordenadora do Projeto Brincar para Todos da Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, a escolha deve partir dos interesses e das características de cada criança. “Não existe um brinquedo que seja ideal para todas elas. É importante observar a idade, os interesses e as habilidades de cada uma e pensar em quais r ecursos podem favorecer sua participação e autonomia durante a brincadeira.”