Como conhecer alguém depois dos 30 sem depender só de apps

Ao mesmo tempo, o que se quer fica mais claro. Aos 30, as pessoas costumam já saber melhor o tipo de vida que têm e o tipo de pessoas que cabem nela. O problema é que o jeito mais comum de conhecer gente hoje, passando perfil atrás de perfil, foi feito para quantidade, não para qualidade . E, depois dos 30, o pior de um date ruim não é a rejeição. É a noite que não dá para recuperar. Abaixo, Dryelle Silva, especialista em marketing do Inner Circle , sugere 7 jeitos práticos de fazer isso acontecer sem depender apenas dos apps!