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Com show neste sábado (21), Veigh declara seu amor pelo ES: “Absurdo de bonito”

Cantor se apresenta em Cariacica. Show marca a estreia da “Mixtape Supernova Vol.1”, álbum que ficou entre os mais ouvidos do mundo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 15:59

Veigh fará show no ES neste sábado (21)
Veigh fará show no ES neste sábado (21) Crédito: Alisson Gabriel
O cantor Veigh desembarca no Espírito Santo neste sábado (21) para se apresentar em Cariacica. O trapper sobe ao palco da Matrix Music Hall para um show repleto de hits em terras capixabas. A apresentação marca a estreia da “Mixtape Supernova Vol.1”, que ficou entre os álbuns mais ouvidos do mundo.
Em conversa com HZ, Veigh declarou seu amor pelo nosso Estado. "Gosto muito do Espírito Santo, já estive outras vezes, e é um absurdo de bonito. E a 'rapaziadinha' que me acompanha daí também sempre lota os shows, é muito bom voltar e receber tanto carinho”, revelou.
O show também marca a primeira vez que o artista traz algumas faixas do “Mixtape Supernova Vol.1” para o ES. Com 15 músicas, a mixtape conta vários artistas de sua gravadora, como Nagalli, G.A, Niink, Ghard, Bvga Beatz, Galdino, Toledo, Honaiser e Stick.
Veigh declara seu amor pelo ES: “Absurdo de bonito”
Veigh declara seu amor pelo ES: “Absurdo de bonito” Crédito: Alisson Gabriel
Segundo Veigh, os capixabas vão se identificar com o novo som. “Pô, vão curtir sim, a Mixtape é algo independente de estados, o Brasil é enorme, o mundo gigante, e houve muita dedicação de todos os artistas da Supernova nesse projeto para que chegue mesmo para o público da melhor forma em todos os cantos", frisou.
Para o show, o 13º artista mais ouvido do país divide o line up com G.A, jovem promessa de sua gravadora, a Supernova Ent. G.A está entre as revelações de 2024. Ele inicia seus lançamentos atingindo altos índices de streaming, tendo alcançado mais de 100 milhões de plays apenas com os hits “Paladar Infantil” e “Contagem”.
O cantor G.A estará na Matrix Music Hall
O cantor G.A estará na Matrix Music Hall Crédito: Acid
Com menos de três anos de estrada, Veigh ultrapassa 4.3 bilhões de plays nas plataformas de áudio. Dono do hit de trap mais tocado do país, apenas com “Novo Balanço”, ele supera a marca de 495 milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

VEIGH E G.A ESTÃO NA “MIXTAPE SUPERNOVA VOL.1”

Na quinta-feira (12), Veigh, Nagalli, G.A, Niink, Ghard, Bvga Beatz, Galdino, Toledo, Honaiser e Stick lançaram a aguardada “Mixtape Supernova Vol.” através das plataformas digitais. O projeto alcançou a 5º posição do Top Albums Debut Global do Spotify. A produção da mixtape é assinada pela Supernova Ent, gravadora que tem Veigh e Nagalli como sócios, que pela quarta vez entra para a lista de mais ouvidos do mundo. 
A cena do trap nacional tem crescido muito. E a nossa gravadora acompanha esse ritmo com os últimos lançamentos, seja de álbuns, singles ou clipes. Em três anos de Supernova, tudo mudou. Saímos do zero e hoje temos um prédio de quatro andares sendo fábrica de hit. Supernova é uma gravadora inteligente, um novo império. E essa mixtape chega como uma grande celebração do que já construímos e do que ainda vamos construir

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