Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrante inusitado

Felino silvestre aparece em clube de Aracruz e desperta curiosidade de moradores

Animal foi identificado como sendo de uma espécie vulnerável à extinção. Segundo o biólogo, Daniel Gosser Motta, a presença dele em área urbana acende alerta para perda de habitat

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 19:14

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

01 abr 2026 às 19:14
Um felino silvestre resolveu fazer uma visitinha a um clube que fica no bairro Jardins, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e surpreendeu quem estava no local. O animal foi registrado em vídeo, que circulou nas redes sociais e despertou a curiosidade de moradores, que tentavam identificar a espécie. Inicialmente, muitos acreditaram se tratar de um gato-do-mato, mas as características levantaram dúvidas.
Para sanar a curiosidade – e as dúvidas –, a reportagem de A Gazeta conversou com o biólogo e mestre em biologia animal, Daniel Gosser Motta, que disse se tratar de um gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), um felino sul-americano de corpo alongado, pernas curtas e cauda longa, com pelagem que varia do cinza-escuro ao avermelhado, sem manchas na fase adulta, sendo conhecido por seus hábitos diurnos, diferentemente da maioria dos felinos.
De acordo com o especialista, a maior parte dos registros do gato-mourisco ocorre em áreas de mata fechada. Por isso, a presença em regiões urbanas acende um alerta importante relacionado à manutenção da espécie.
A maioria dos registros desta espécie é realizada em meio à mata densa, e sua aparição em centros urbanos levanta uma grande preocupação, que é a perda de habitat desses animais, causada principalmente pelo desmatamento. No Brasil, ele está classificado na lista de espécies ameaçadas de extinção como Vulnerável
Daniel Gosser Motto - Biólogo e mestre em biologia animal
Em caso de encontro com o animal, a orientação é manter distância e acionar a ouvidoria da Prefeitura para o resgate adequado. Se não houver atendimento, a recomendação é procurar a Polícia Militar Ambiental ou, em alguns casos, o Corpo de Bombeiros.

"Nota de R$ 200" nas ruas

Aracruz, aliás, tem sido palco para aparições de animais incomuns em centros urbanos. Até mesmo um lobo-guará, animal estampado nas cédulas de R$ 200, já foi visto pela cidade. O registro ocorreu no ano passado, na Rua 23 de Maio, no bairro Vila Rica, bem próximo ao Centro.
O canídeo, o maior da América do Sul, pode chegar a cerca de 30 quilos e se caracteriza pela coloração escura da pelagem das pernas, que lembra uma meia alta esticada.  Apesar de ter lobo no nome, o bicho não possui relação com os animais tradicionais do Hemisfério Norte, como o lobo-cinzento. Ele está muito mais próximo do cão e pertence a um gênero próprio, o  Chrysocyon , que significa “cão dourado” em grego, sendo o único desta linhagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Meio Ambiente Mundo Animal Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados