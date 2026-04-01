Felino silvestre aparece em clube de Aracruz e desperta curiosidade de moradores

Um felino silvestre resolveu fazer uma visitinha a um clube que fica no bairro Jardins, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, e surpreendeu quem estava no local. O animal foi registrado em vídeo, que circulou nas redes sociais e despertou a curiosidade de moradores, que tentavam identificar a espécie. Inicialmente, muitos acreditaram se tratar de um gato-do-mato, mas as características levantaram dúvidas.

Para sanar a curiosidade – e as dúvidas –, a reportagem de A Gazeta conversou com o biólogo e mestre em biologia animal, Daniel Gosser Motta, que disse se tratar de um gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), um felino sul-americano de corpo alongado, pernas curtas e cauda longa, com pelagem que varia do cinza-escuro ao avermelhado, sem manchas na fase adulta, sendo conhecido por seus hábitos diurnos, diferentemente da maioria dos felinos.

De acordo com o especialista, a maior parte dos registros do gato-mourisco ocorre em áreas de mata fechada. Por isso, a presença em regiões urbanas acende um alerta importante relacionado à manutenção da espécie.

A maioria dos registros desta espécie é realizada em meio à mata densa, e sua aparição em centros urbanos levanta uma grande preocupação, que é a perda de habitat desses animais, causada principalmente pelo desmatamento. No Brasil, ele está classificado na lista de espécies ameaçadas de extinção como Vulnerável Daniel Gosser Motto - Biólogo e mestre em biologia animal

Em caso de encontro com o animal, a orientação é manter distância e acionar a ouvidoria da Prefeitura para o resgate adequado. Se não houver atendimento, a recomendação é procurar a Polícia Militar Ambiental ou, em alguns casos, o Corpo de Bombeiros.

"Nota de R$ 200" nas ruas

Aracruz, aliás, tem sido palco para aparições de animais incomuns em centros urbanos. Até mesmo um lobo-guará, animal estampado nas cédulas de R$ 200 , já foi visto pela cidade. O registro ocorreu no ano passado, na Rua 23 de Maio, no bairro Vila Rica, bem próximo ao Centro.