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Corre que dá!

Com Emicida, Festival MC abre lote surpresa de ingressos para este sábado (20)

Os ingressos deverão ser retirados na portaria do Centro Cultural Carmélia, em Vitória, a partir das 13h. É necessário levar 1 kg de alimento não perecível
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 13:47

O rapper Emicida
O rapper Emicida é uma das grandes atrações do festival realizado na Capital capixaba Crédito: Julia Rodrigues / Divulgação
Ainda dá tempo de garantir seu ingresso para curtir o Festival MC. A organização do evento informou, na manhã deste sábado (20), que foi aberto um lote surpresa de novos ingressos gratuitos. Segundo a assessoria, os interessados deverão adquirir a entrada na portaria do Centro Cultural Carmélia, em Vitória, a partir das 13h.
De acordo com o Festival MC, a liberação desses ingressos está sujeita a capacidade máxima do público para o evento. Não foi informada a quantidade exata desse lote extra, mas a organização alerta que é preciso levar 1 kg de alimento não perecível.

PROGRAMAÇÃO

Neste sábado (20), o cantor Emicida será a atração principal do evento com um show repleto de hits. Além dele, FBC & Vhoor, César Mc, Quintella WQ, Cabelera99, Jovem Savage e Joe Caetano também sobem ao palco do Festival.
O evento teve início nesta sexta-feira (19), com shows de Majur, Budah, Bixarte, Nego2m, Lou Fonseca e Kayonavoz. O Festival MC segue até domingo (21) com apresentações de Rachel Reis, Totô de Babalong, Alinne Garruth, Th Mc, Cristal Korres, TheFox e DJ Tiaguim.
"A expectativa é de um público de aproximadamente de 15 mil pessoas ao longo dos três dias de festival. E essa movimentação diz muito sobre o lugar que escolhemos para acontecer a quarta edição do evento. Revisitar e preencher o Carmélia com tantas pessoas com 'sede' de cultura, é um movimento que desejamos sempre fazer: ocupar espaços esquecidos, se conectar às memórias culturais da cidade, e transformar através da arte", afirma Léo Alves, idealizador e diretor-executivo do festival.

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