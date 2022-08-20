Com Emicida, Festival MC abre lote surpresa de ingressos para este sábado (20)

O rapper Emicida é uma das grandes atrações do festival realizado na Capital capixaba Crédito: Julia Rodrigues / Divulgação

Ainda dá tempo de garantir seu ingresso para curtir o Festival MC. A organização do evento informou, na manhã deste sábado (20), que foi aberto um lote surpresa de novos ingressos gratuitos. Segundo a assessoria, os interessados deverão adquirir a entrada na portaria do Centro Cultural Carmélia, em Vitória , a partir das 13h.

De acordo com o Festival MC, a liberação desses ingressos está sujeita a capacidade máxima do público para o evento. Não foi informada a quantidade exata desse lote extra, mas a organização alerta que é preciso levar 1 kg de alimento não perecível.

PROGRAMAÇÃO

Neste sábado (20), o cantor Emicida será a atração principal do evento com um show repleto de hits. Além dele, FBC & Vhoor, César Mc, Quintella WQ, Cabelera99, Jovem Savage e Joe Caetano também sobem ao palco do Festival.

O evento teve início nesta sexta-feira (19), com shows de Majur, Budah, Bixarte, Nego2m, Lou Fonseca e Kayonavoz. O Festival MC segue até domingo (21) com apresentações de Rachel Reis, Totô de Babalong, Alinne Garruth, Th Mc, Cristal Korres, TheFox e DJ Tiaguim.