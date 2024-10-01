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Música

Coldplay deve se aposentar após 12° álbum, diz vocalista

"É muito importante que tenhamos esse limite", diz o vocalista  Chris Martin, 47
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 08:06

Coldplay fará três shows no Brasil em outubro
Coldplay pode se aposentar nos próximos anos Crédito: S T E V I E R A E/ @stevieraegibbs
Chris Martin, 47, falou que a aposentadoria da banda Coldplay pode acontecer já nos próximos anos.
O vocalista afirmou que o conjunto deve encerrar suas atividades após o 12º álbum. "É muito importante que tenhamos esse limite. Existem apenas 12 álbuns e meio dos Beatles. Há quase o mesmo Bob Marley, portanto, todos os nossos heróis", comparou ele, em entrevista ao portal Entertainment Tonight.
A partir daí, segundo Martin, a trupe deve se reunir apenas para projetos pontuais e especiais. "Se fizermos algo juntos depois disso, além da turnê, então será algo diferente: ou será uma coisa paralela, ou será uma compilação de coisas que não havíamos terminado."
O Coldplay lança na próxima sexta-feira (4) o décimo álbum de sua carreira, intitulado "Moon Music". Isso significa que, caso a previsão do vocalista se concretize, a banda só terá mais dois álbuns por diante antes de pendurar os instrumentos.

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