Coldplay deve se aposentar após 12° álbum, diz vocalista

Coldplay pode se aposentar nos próximos anos Crédito: S T E V I E R A E/ @stevieraegibbs

Chris Martin, 47, falou que a aposentadoria da banda Coldplay pode acontecer já nos próximos anos.

O vocalista afirmou que o conjunto deve encerrar suas atividades após o 12º álbum. "É muito importante que tenhamos esse limite. Existem apenas 12 álbuns e meio dos Beatles. Há quase o mesmo Bob Marley, portanto, todos os nossos heróis", comparou ele, em entrevista ao portal Entertainment Tonight.

A partir daí, segundo Martin, a trupe deve se reunir apenas para projetos pontuais e especiais. "Se fizermos algo juntos depois disso, além da turnê, então será algo diferente: ou será uma coisa paralela, ou será uma compilação de coisas que não havíamos terminado."