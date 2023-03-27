Cine.Ema chega a Cachoeiro e Alegre com oficinas e exibições de filmes

A oitava edição do Cine.Ema chega a alunos de escolas públicas de Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, com oficinas culturais e sessões de cinema Crédito: Divulgação/Cine.Ema

Uma das maiores mostras de audiovisual ambiental do país, o Cine.Ema - Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo segue em sua oitava edição, com atividades realizadas de segunda (27) a sexta (31), trazendo exibições de filmes e oficinas de formação cultural totalmente gratuitas.

Em 2023, o festival (voltado para alunos, professores e pais) acontece em centros educacionais de Burarama - Cachoeiro de Itapemirim, local que deu origem ao evento (aos pés da Pedra da Ema, patrimônio natural da região) – e Rive (Alegre). É a primeira vez que a localidade alegrense recebe oficinas.

O evento contará com cursos de vídeo, fotografia e observação de pássaros. As oficinas são destinadas a estudantes do ensino médio e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A orientação será de Gui Castor, Iza Rosenberg e Filipe Ventura.

Na escola EEEFM Wilson Resende, em Burarama, acontecerão cursos de vídeo, fotografia e observação de aves. Na EEEFM Prof Celia Teixeira do Carmo, em Rive, haverá oficina de vídeo. As inscrições são organizadas por professores, com vagas limitadas. Todos os inscritos receberão certificado de participação.

CINEMA

A programação inclui ainda duas mostras de cinema, com três sessões em Rive e duas em Burarama. As projeções acontecem no ginásio da Celia Teixeira do Carmo, em Rive, e na Wilson Resende, em Burarama, também voltadas para alunos, professores e pais.

"Histórias (Ñe Pyrumby Ymaguaré Ne'E)", realizado em uma oficina por estudantes da EMEFI Arandu Retxakã, em Aracruz. O filme - Nesta 8ª edição, alguns filmes já se destacaram por promover o registro da memória e identidade dos estudantes por onde passa. Nesta semana, o festival divulgou o filme, realizado em uma oficina por estudantes da EMEFI Arandu Retxakã, em Aracruz. O filme - disponível no YouTube - conta histórias indígenas sendo gravado na linguagem nativa.

A emoção também tomou conta das alunas da escola Guilherme Milaneze – em Vargem Alta – que fizeram o documentário "Diversidade da Vida". Elas registram as próprias histórias e falam sobre superação de difíceis momentos. O vídeo está disponível no YouTube , também sendo produzido após oficinas de formação do Cine.Ema.

8º Festival Cine.Ema – Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo