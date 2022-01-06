A exposição "Cidades (In)visíveis" entra em cartaz nesta quinta (6), na Casa Porto das Artes Plásticas, em Vitória Crédito: Tadeu Bianconi/PMV

Apresentar uma visão poética dos centros urbanos por meio do diálogo entre fotografia e literatura. A metalinguagem, uma aliada certeira das artes visuais, é o ponto de partida da exposição "Cidades (In)visíveis", que será aberta à visitação gratuita a partir desta quinta-feira (6), na Casa Porto das Artes Plásticas, dando início às atividades dos aparelhos culturais de Vitória em 2022.

A mostra, que conta com acervo fotográfico de Tadeu Bianconi, curadoria de Fernando Pessoa e projeto educativo de Juliana Pessoa, a mostra reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo em cliques peculiares, alguns marcados por sombras e chuvas, com viés contemplativo, embalados por fragmentos do livro “As Cidades Invisíveis”, do escritor Italo Calvino.

"O projeto nasceu do encontro entre o acervo fotográfico do Tadeu (Bianconi), com fotos em preto e branco de diversas localidades do mundo, com a leitura do livro 'As Cidades Invisíveis', de um dos maiores escritores europeus do século XX, Italo Calvino. O diálogo não pretende ilustrar palavras com imagens nem representar imagens com palavras, mas compor fotografia e literatura numa relação em que uma reforça e intensifica as características poéticas da outra”, explica Fernando Pessoa.

As 128 fotografias que fazem parte da mostra foram produzidas ao longo de mais de 30 anos, a partir de viagens que o fotógrafo fez por diversas cidades do mundo e que estão agora reunidas em um mesmo espaço.

Exposição "Cidades (In)visíveis" leva imagens e poesia à Casa Porto, em Vitória Crédito: Tadeu Bianconi

"Cidades (In)visíveis" - um dos trabalhos contemplados no edital de seleção de ocupação da Casa Porto das Artes Plásticas que contou com apoio do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura) -, fica em cartaz até o 6 de abril, de segunda à sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h, sempre com entrada franca.

O agendamento prévio de visitação não é necessário, porém, o número de pessoas no local será controlado. Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone (27) 3132-5295.

Por conta da prevenção e respeito às medidas sanitárias relacionadas à Covid-19, o uso de máscaras e a utilização de álcool em gel são obrigatórios durante a permanência no espaço.

Exposição "Cidades (In)visíveis" leva imagens e poesia à Casa Porto, em Vitória Crédito: Tadeu Bianconi

ATIVIDADES EDUCATIVAS

A exposição faz parte de um projeto maior, inscrito no edital de ocupação da Casa Porto das Artes Plásticas em 2019, que devido à pandemia precisou ser adiado.

O projeto conta ainda com uma série de atividades educativas: o Porto Educação, com visitas mediadas para grupos previamente agendados; o Porto Comunidade, com ações programadas para os sábados e um minicurso de Mobgrafia; e o Porto de Ideias, um seminário semipresencial.

O cronograma das atividades será divulgado no site da Mosaico Fotogaleria e nas redes sociais da galeria e do artista Tadeu Bianconi.

Exposição "Cidades (In)visíveis" leva imagens e poesia à Casa Porto, em Vitória Crédito: Tadeu Bianconi

"CIDADES (IN)VISÍVEIS"