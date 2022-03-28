CCXP cria premiação aos moldes do Oscar para o melhor da cultura pop nacional

Cenário da CCXP Worlds 2020 Crédito: Divulgação

Um novo evento intitulado CCXP Awards irá premiar as principais vertentes da cultura pop no Brasil, seguindo os moldes de grandes eventos como o Oscar, o Festival de Cannes e o The Game Awards.

Previsto para acontecer no dia 14 de julho, em São Paulo, a iniciativa vai homenagear o melhor dos games, filmes, séries, livros, quadrinhos e criadores de conteúdo. Ao todo, serão seis categorias da cultura pop com várias subdivisões, totalizando 31 prêmios -3 deles focados no cenário internacional, e 28 no nacional-, além de três homenagens especiais.

"Um prêmio que celebra a cultura e principalmente a cultura pop, e já nasce como a maior premiação do gênero no Brasil. Um prêmio o qual foca no reconhecimento da produção de conteúdo nacional em diferentes categorias", explica Roberto Fabri, vice-presidente de conteúdo e marca da CCXP, em comunicado.

"Nossa expectativa é contar com inscrição de todos os estados brasileiros. O Brasil é muito rico em conteúdo de quadrinhos, séries, filmes, livros e games. Não importa se é grande ou pequeno, a CCXP Awards acredita no fomento e visibilidade da cultura nacional", destaca Fabri.

As inscrições para concorrer às categorias serão abertas no dia 4 de maio, no site da CCXP Awards, e irão até 24 de maio. Após o término, os conteúdos inscritos seguirão para análise de um júri composto por artistas, produtores, desenvolvedores, gamers, creators e jornalistas que fazem parte da indústria do entretenimento no Brasil.

Esse Comitê de Especialistas formará um Top 10 para cada subcategoria e, junto ao público, chegará a um Top 5 até 29 de maio. Serão 7 votos no total: o do presidente da categoria, os dos 5 jurados especialistas, e o voto popular (contando como 1 voto).

No dia seguinte, 30 de maio, começa a votação para definir o vencedor de cada categoria, e o público novamente irá participar na escolha junto do voto do júri, até 13 de julho (um dia antes da premiação).

Todo o evento, com entrega de prêmios, tapete vermelho, homenagens e shows, contará com cerca de seis horas de transmissão de conteúdo através do site e redes sociais do Omelete. Um grande nome, que está sendo mantido em sigilo por conta do fechamento de contrato, deverá comandar o evento.

CATEGORIAS DO CCXP AWARDS: FILMES

FILMES

Melhor filme do ano (Global)

Melhor filme (BR)

Melhor direção (BR)

Ator (BR)

Atriz (BR)

Melhor Roteiro (BR)





SÉRIES DE TV

Melhor série do ano (Global)

Melhor série (BR)

Ator (BR)

Atriz (BR)

Melhor Roteiro (BR)





QUADRINHOS

Quadrinho do ano (BR)

Quadrinista do ano (BR)

Álbum (BR)

Tira e Web-tira (BR)

Roteirista (BR)

Desenhista (BR)





GAMES

Game do ano (Global)

Game do ano (BR)

Game competitivo do ano (BR)

Game mobile do ano (BR)

ORG do ano (BR)

Pro-Player do ano (BR)

Pro-Player feminina do ano (BR)





CREATORS

Streamer Masculino do ano (BR)

Streamer Feminina do ano (BR)

Canal / Criador revelação do ano (BR)

Criador de conteúdo do ano (BR)

Podcast do ano (BR)





LIVROS

Melhor ficção (BR)

Melhor não-ficção (BR)

HOMENAGENS