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CCXP cria premiação aos moldes do Oscar para o melhor da cultura pop nacional

Evento acontece em 14 de julho em São Paulo, com voto popular e de júri. "Um prêmio que celebra a cultura e principalmente a cultura pop'', diz Roberto Fabri.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Março de 2022 às 15:21

Cenário da CCXP Worlds 2020
Cenário da CCXP Worlds 2020 Crédito: Divulgação
Um novo evento intitulado CCXP Awards irá premiar as principais vertentes da cultura pop no Brasil, seguindo os moldes de grandes eventos como o Oscar, o Festival de Cannes e o The Game Awards.
Previsto para acontecer no dia 14 de julho, em São Paulo, a iniciativa vai homenagear o melhor dos games, filmes, séries, livros, quadrinhos e criadores de conteúdo. Ao todo, serão seis categorias da cultura pop com várias subdivisões, totalizando 31 prêmios -3 deles focados no cenário internacional, e 28 no nacional-, além de três homenagens especiais.
"Um prêmio que celebra a cultura e principalmente a cultura pop, e já nasce como a maior premiação do gênero no Brasil. Um prêmio o qual foca no reconhecimento da produção de conteúdo nacional em diferentes categorias", explica Roberto Fabri, vice-presidente de conteúdo e marca da CCXP, em comunicado.
"Nossa expectativa é contar com inscrição de todos os estados brasileiros. O Brasil é muito rico em conteúdo de quadrinhos, séries, filmes, livros e games. Não importa se é grande ou pequeno, a CCXP Awards acredita no fomento e visibilidade da cultura nacional", destaca Fabri.
As inscrições para concorrer às categorias serão abertas no dia 4 de maio, no site da CCXP Awards, e irão até 24 de maio. Após o término, os conteúdos inscritos seguirão para análise de um júri composto por artistas, produtores, desenvolvedores, gamers, creators e jornalistas que fazem parte da indústria do entretenimento no Brasil.
Esse Comitê de Especialistas formará um Top 10 para cada subcategoria e, junto ao público, chegará a um Top 5 até 29 de maio. Serão 7 votos no total: o do presidente da categoria, os dos 5 jurados especialistas, e o voto popular (contando como 1 voto).
No dia seguinte, 30 de maio, começa a votação para definir o vencedor de cada categoria, e o público novamente irá participar na escolha junto do voto do júri, até 13 de julho (um dia antes da premiação).
Todo o evento, com entrega de prêmios, tapete vermelho, homenagens e shows, contará com cerca de seis horas de transmissão de conteúdo através do site e redes sociais do Omelete. Um grande nome, que está sendo mantido em sigilo por conta do fechamento de contrato, deverá comandar o evento.

CATEGORIAS DO CCXP AWARDS: FILMES

  • FILMES
  • Melhor filme do ano (Global)
  • Melhor filme (BR)
  • Melhor direção (BR)
  • Ator (BR)
  • Atriz (BR)
  • Melhor Roteiro (BR)

  • SÉRIES DE TV
  • Melhor série do ano (Global)
  • Melhor série (BR)
  • Ator (BR)
  • Atriz (BR)
  • Melhor Roteiro (BR)

  • QUADRINHOS
  • Quadrinho do ano (BR)
  • Quadrinista do ano (BR)
  • Álbum (BR)
  • Tira e Web-tira (BR)
  • Roteirista (BR)
  • Desenhista (BR)

  • GAMES
  • Game do ano (Global)
  • Game do ano (BR)
  • Game competitivo do ano (BR)
  • Game mobile do ano (BR)
  • ORG do ano (BR)
  • Pro-Player do ano (BR)
  • Pro-Player feminina do ano (BR)

  • CREATORS
  • Streamer Masculino do ano (BR)
  • Streamer Feminina do ano (BR)
  • Canal / Criador revelação do ano (BR)
  • Criador de conteúdo do ano (BR)
  • Podcast do ano (BR)

  • LIVROS
  • Melhor ficção (BR)
  • Melhor não-ficção (BR)

HOMENAGENS

Por votação popular, a CCXP Awards irá homenagear a comunidade mais relevante do ano, o profissional do ano dentro da indústria da cultura pop e o grande vencedor da noite, na categoria Grand Prix.

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