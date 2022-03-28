CCXP cria premiação aos moldes do Oscar para o melhor da cultura pop nacional

Um novo evento intitulado CCXP Awards irá premiar as principais vertentes da cultura pop no Brasil, seguindo os moldes de grandes eventos como o Oscar, o Festival de Cannes e o The Game Awards.
Previsto para acontecer no dia 14 de julho, em São Paulo, a iniciativa vai homenagear o melhor dos games, filmes, séries, livros, quadrinhos e criadores de conteúdo. Ao todo, serão seis categorias da cultura pop com várias subdivisões, totalizando 31 prêmios -3 deles focados no cenário internacional, e 28 no nacional-, além de três homenagens especiais.
"Um prêmio que celebra a cultura e principalmente a cultura pop, e já nasce como a maior premiação do gênero no Brasil. Um prêmio o qual foca no reconhecimento da produção de conteúdo nacional em diferentes categorias", explica Roberto Fabri, vice-presidente de conteúdo e marca da CCXP, em comunicado.
"Nossa expectativa é contar com inscrição de todos os estados brasileiros. O Brasil é muito rico em conteúdo de quadrinhos, séries, filmes, livros e games. Não importa se é grande ou pequeno, a CCXP Awards acredita no fomento e visibilidade da cultura nacional", destaca Fabri.
As inscrições para concorrer às categorias serão abertas no dia 4 de maio, no site da CCXP Awards, e irão até 24 de maio. Após o término, os conteúdos inscritos seguirão para análise de um júri composto por artistas, produtores, desenvolvedores, gamers, creators e jornalistas que fazem parte da indústria do entretenimento no Brasil.
Esse Comitê de Especialistas formará um Top 10 para cada subcategoria e, junto ao público, chegará a um Top 5 até 29 de maio. Serão 7 votos no total: o do presidente da categoria, os dos 5 jurados especialistas, e o voto popular (contando como 1 voto).
No dia seguinte, 30 de maio, começa a votação para definir o vencedor de cada categoria, e o público novamente irá participar na escolha junto do voto do júri, até 13 de julho (um dia antes da premiação).
Todo o evento, com entrega de prêmios, tapete vermelho, homenagens e shows, contará com cerca de seis horas de transmissão de conteúdo através do site e redes sociais do Omelete. Um grande nome, que está sendo mantido em sigilo por conta do fechamento de contrato, deverá comandar o evento.
CATEGORIAS DO CCXP AWARDS: FILMES
- FILMES
- Melhor filme do ano (Global)
- Melhor filme (BR)
- Melhor direção (BR)
- Ator (BR)
- Atriz (BR)
- Melhor Roteiro (BR)
- SÉRIES DE TV
- Melhor série do ano (Global)
- Melhor série (BR)
- Ator (BR)
- Atriz (BR)
- Melhor Roteiro (BR)
- QUADRINHOS
- Quadrinho do ano (BR)
- Quadrinista do ano (BR)
- Álbum (BR)
- Tira e Web-tira (BR)
- Roteirista (BR)
- Desenhista (BR)
- GAMES
- Game do ano (Global)
- Game do ano (BR)
- Game competitivo do ano (BR)
- Game mobile do ano (BR)
- ORG do ano (BR)
- Pro-Player do ano (BR)
- Pro-Player feminina do ano (BR)
- CREATORS
- Streamer Masculino do ano (BR)
- Streamer Feminina do ano (BR)
- Canal / Criador revelação do ano (BR)
- Criador de conteúdo do ano (BR)
- Podcast do ano (BR)
- LIVROS
- Melhor ficção (BR)
- Melhor não-ficção (BR)
HOMENAGENS
Por votação popular, a CCXP Awards irá homenagear a comunidade mais relevante do ano, o profissional do ano dentro da indústria da cultura pop e o grande vencedor da noite, na categoria Grand Prix.