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É do Brasil

Além de Anitta, Luísa Sonza e Pedro Sampaio estão no Top 50 do Spotify Global

"Dançarina", de Pedro Sampaio amanheceu em 40° lugar após 1,4 milhões de reproduções nas últimas 24 horas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:40

Pedro Sampaio
Pedro Sampaio Crédito: Pedro Pereira
Durante os últimos dias, os brasileiros puderam acompanhar o crescimento da música "Envolver", de Anitta, na lista de mais tocadas do Spotify, maior plataforma de streaming de música do mundo. A cantora quebrou recordes e chegou em um lugar jamais ocupado por outro brasileiro. Contudo, outros cantores nacionais também estão no Top 50 do Spotify Global.
Nesta segunda-feira, 28, "Dançarina", de Pedro Sampaio com participação da MC Pedrinho, amanheceu em 40º lugar após 1,4 milhões de reproduções nas últimas 24 horas. A música já chegou a ocupar a 30ª posição. A canção "Sentadona (Remix)", de Davi Kneip com Mc Frog, Dj Gabriel do Borel e Luísa Sonza, é a 45ª música mais tocada, com 1,3 milhões de reproduções.

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