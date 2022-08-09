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Casa da Memória é fechada para a realização de reparos em Vila Velha

Serão feitas as manutenções preventiva e periódica da pintura em algumas áreas do local. Funcionamento retorna a sua normalidade a partir de quinta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 18:23

A Casa da Memória está localizada no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha
A Casa da Memória está localizada no Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis/PMVV
Devido à necessidade de limpeza e pintura em algumas áreas do local, excepcionalmente nesta terça (9) e quarta (10) a Casa da Memória ficará fechada para visitação pública.
Porém, não precisa desmarcar o seu rolê semanal, pois o funcionamento do aparelho histórico e cultural retorna à normalidade a partir de quinta (11), das 9 às 18h.
Tombada pelo Conselho Municipal de Cultura, a construção do século XIX abriga uma exposição permanente de fotografias e outras imagens que guardam a história da formação do município canela-verde e do Estado, além de contar com um Posto de Informações Turísticas.
Em 1989, os moradores da região se movimentaram para que ali fosse instalado um museu, resultando na contratação do projeto para reforma e ampliação do antigo casarão, que hoje abriga a Casa da Memória.
Em sua área externa encontra-se o antigo bonde que circulava por Vila Velha. Recentemente, o local ganhou uma reforma em toda sua estrutura, que a deixou ainda mais destacada e valorizada entre os monumentos do Sítio Histórico da Prainha.

CASA DA MEMÓRIA

  • FIQUE DE OLHO: O aparelho cultural não abrirá nesta terça (9) e quarta (10), voltando a seu funcionamento normal a partir de quinta (11). A casa funciona de terça a domingo, das 9h às 18h. Entrada franca.
  • ONDE: Avenida Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. 

Atualização

10/08/2022 - 3:32
A Prefeitura de Vila Velha havia informado em seu site oficial que o espaço passaria por pequenos reparos e pintura. Após a publicação em nosso site, o órgão pediu para atualizar a informação dizendo que o museu receberá apenas limpeza e pintura. A matéria foi atualizada.

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