Carnaval de Vitória: sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial será em julho

A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) marcou para o dia 13 de julho o sorteio que definirá a ordem dos desfiles para o Carnaval de Vitória. O evento terá início às 19 horas, na quadra da MUG, em Vila Velha. No dia também haverá roda de samba, show da MUG, apresentações dos intérpretes, rainhas, grupos musicais e casais de mestre-sala e porta-bandeira das escolas de samba.
Conforme o regulamento, duas escolas já têm suas posições definidas antes do sorteio. A Novo Império, por ter sido a penúltima colocada no último desfile, será a primeira a se apresentar. Por outro lado, a Imperatriz do Forte, campeã do Grupo de Acesso, fechará a noite. A Mocidade Unida da Glória (MUG), atual campeã, terá o privilégio de escolher sua posição na ordem de apresentação.
Assim, as colocações das escolas Boa Vista, Unidos da Piedade, Chegou o que Faltava e Unidos de Jucutuquara serão decididas por sorteio. Os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória estão programados para o dia 22 de fevereiro de 2025, sábado, com início às 22 horas.
Serviço
- Sorteio da Ordem dos Desfiles do Grupo Especial
- Data: 13 de julho
- Local: Quadra da MUG – Rua Mourisco, s/nº, Glória, Vila Velha
- Horário: 19 horas
- Ingresso: R$ 10