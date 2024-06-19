Carnaval de Vitória: sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial será em julho

A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) marcou para o dia 13 de julho o sorteio que definirá a ordem dos desfiles para o Carnaval de Vitória. O evento terá início às 19 horas, na quadra da MUG, em Vila Velha. No dia também haverá roda de samba, show da MUG, apresentações dos intérpretes, rainhas, grupos musicais e casais de mestre-sala e porta-bandeira das escolas de samba.