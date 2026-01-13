Show

BTS anuncia três shows no Brasil em outubro; saiba mais

Informação foi revelada no site oficial do grupo nesta terça, 13, junto com datas de uma turnê mundial que terá início em Goyang, na Coreia do Sul

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14:08

BTS anuncia três shows no Brasil em outubro Crédito: Reuters/Folhapress

O fenômeno de k-pop BTS fará três shows no Brasil em 2026. As apresentações estão marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro na cidade de São Paulo, ainda sem local oficial anunciado. Também não há informações sobre as vendas de ingressos até o momento.

A informação foi revelada no site oficial do grupo nesta terça, 13, junto com datas de uma turnê mundial que terá início em Goyang, na Coreia do Sul, em 9 de abril. O BTS passará pela Ásia, América do Norte, América Latina, Europa e Oceania, com shows marcados até março de 2027.

Os shows no Brasil aparecem na lista, mas as informações sobre vendas constam apenas como "em breve". Na América do Sul, o grupo ainda passa por Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires.

Também conhecido como Bangtan Boys, o BTS é formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook e é um dos maiores fenômenos do k-pop no mundo. O grupo estava em hiato e retorna após muita expectativa dos fãs com um álbum inédito, que será lançado em 20 de março.

A última passagem do BTS pelo Brasil foi em 2019 com a turnê "Love Yourself: Speak Yourself". Eles fizeram dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, que deram origem a um DVD oficial.

