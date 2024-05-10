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Bruno Mars é confirmado no Rio de Janeiro após acordo entre prefeito e produtora

A prefeitura havia negado a autorização para as apresentações do cantor em outubro em razão das eleições municipais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 09:40

Bruno Mars volta a fazer shows no Brasil ainda em 2024
Bruno Mars volta a fazer shows no Brasil ainda em 2024 Crédito: Reuters/Folhapress
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta quinta-feira (9) os shows de Bruno Mars na cidade, após um acordo com a produtora Live Nation, sem revelar as novas datas.
A prefeitura havia negado a autorização para as apresentações do cantor anunciados para 4 e 5 de outubro em razão das eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro.
"Habemus Bruno Mars" escreveu Paes no X. Antes ele já havia respondido a outro usuário que perguntou "então quer dizer que o Bruno não vem Mars?" com "vem sim! só que na data certa".
Nesta quarta-feira (8), Paes havia dito que a prefeitura da cidade "não deu e não dará a autorização" para o show marcado para o dia 4 de outubro no Estádio Nilton Santos. Os ingressos que entraram em pré-venda para este espetáculo esgotaram em uma hora.
Nesta quinta, a prefeitura carioca notificou a produtora Live Nation, determinando a suspensão deste show e também da apresentação extra do cantor na cidade, marcada para o dia seguinte, no mesmo estádio.
Depois da publicação do prefeito, a Live Nation anunciou que as vendas de ingressos para o segundo show do artista no Rio de Janeiro foram adiadas.
"Houve um mal-entendido na comunicação com a prefeitura do Rio de Janeiro que já está sendo solucionado", disse a produtora em nota.

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