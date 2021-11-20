BioParque das Aves reúne turismo e educação ambiental em Domingos Martins

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Um verdadeiro santuário dos pássaros. O Bio Parque das Aves, localizado na Rota dos Ipês, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, reúne mais de 300 aves, entre 75 espécies, de diversos tamanhos e cores. Um passeio digno de se encantar com as belezas da fauna e conhecer de perto animais únicos e raros. E o melhor, pertinho da Capital capixaba: são 56 quilômetros de distância, pouco mais de uma hora de viagem até o espaço.

Idealizado pelo agrônomo Júlio Cesar de Moura, de 57 anos, o parque é considerado um zoológico e cuida de vários animais, desde araras coloridas até os famosos tucanos, típicos das florestas tropicais. Também é possível encontrar animais exóticos, como o mutum-do-sudeste, paca, lhama e Emu, ave terrestre nativa da Austrália.

O visitante é convidado a adentrar no universo das aves através de um passeio guiado com explicações, que vão desde o nascimento de um pássaro, dentro do berçário em uma estufa, até os primeiros cuidados de vida. No tour, o monitor ainda detalha as particularidades de cada uma das espécies do viveiro e ensina várias práticas de educação ambiental. Além disso, o turista pode pagar para alimentar as aves diretamente na boca, tendo a experiência completa de imersão.

Os ingressos são vendidos na entrada do local e custam R$ 30 (R$15 meia) - crianças menores de cinco anos não pagam. O parque existe desde 2019 e conta com pescaria esportiva, tirolesa de 50m de altura, pedalinho, restaurante e cafeteria (não incluso no valor do ingresso). É proibida a entrada com alimentos, bebidas e objetos de efeitos sonoros, como caixinhas de som.

De acordo com a organização, nenhum animal foi retirado de seu habitat-natural. Todos os seres do zoológico não podem retornar à natureza por terem sido vítimas de tráfico e maus tratos. Por ano, centenas de animais são apreendidos em todo território nacional, e acabam sendo doados para locais seguros como o BioParque das Aves. Lá, eles são registrados e recebem todo acompanhamento e cuidados necessários.

*Com informações de Elis Carvalho, do Em Movimento