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Cultura

BBB 25: 6 curiosidades sobre Edilberto e Raissa

Confira alguns fatos marcantes sobre a vida dos primeiros emparedados do reality show
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 19:01

Raissa e Edilberto disputam o primeiro paredão em dupla da história do BBB (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Raissa e Edilberto disputam o primeiro paredão em dupla da história do BBB Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo
O primeiro paredão em dupla da história do Big Brother Brasil está formado. Na berlinda, Edilberto e Raissa, ao lado de Marcelo e Arleane, e Diogo e Vilma, disputam a permanência na casa mais vigiada do país. Após serem indicados pelos líderes Aline e Vinícius, pai e filha defenderam sua permanência no jogo:
“A gente saiu de casa pronto para jogar um jogo que acontece muito no nosso cotidiano. Temos que encarar desafios, e sei que é difícil para todo mundo. Eu sei que é um sonho para todos, mas também estamos jogando com a verdade e viemos prontos para encarar tudo o que aparecer”, disseram.
O público tem até terça-feira (21/01) para decidir se eles devem ou não permanecer no game. Mas antes de escolher, vale a pena conhecer 6 curiosidades sobre Edilberto e Raissa. Confira!

1. Trabalham no circo

Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, compartilham o amor pelo circo. A paixão não é novidade e está na família há quase quatro décadas, o que levou Edilberto, em 2016, a fundar o “Circo Onix Espetacular”, que leva diversão e entretenimento para o público de todo o Brasil. Inspirada pelo pai – que trabalha como palhaço, mas já fez um pouco de tudo –, Raissa se apresenta na lona como arqueira e rolando bambolês.
“Em circo, você nunca pode fazer uma coisa só. Tem que ser mil e uma utilidades: vende o ingresso, estoura a pipoca, coloca o nariz vermelho e entra para o seu número. Tenho muita vontade de permanecer levando alegria a todo canto do país”, contou Edilberto ao Gshow.

2. Tatuagens

No braço esquerdo, Edilberto tem uma tatuagem com três diamantes, que representam suas três filhas: Raissa, Laura, de 15 anos, e a caçula Sofia, de 5 anos. Além das pedras preciosas, uma rosa homenageia sua esposa, Graziele, com quem é casado há 20 anos, e, ao centro, uma coroa o representa.
Raissa, por sua vez, tem quatro tatuagens: uma borboleta na parte de trás do braço direito, uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida no pulso direito, uma rosa no mesmo braço e um ramo no pulso esquerdo, que ela fez com a mãe.

3. Sonham em conhecer o mundo

Nascidos e criados em Minas Gerais, pai e filha já rodaram o Brasil com o circo. Todavia, Aparecida do Norte, em São Paulo, foi o lugar mais impressionante que Raissa conheceu, segundo ela ao Gshow. Em relação a outros países, a jovem deseja conhecer a Disney, enquanto Edilberto pretende viajar para os Emirados Árabes Unidos, mais especificamente para Dubai.
Raissa não teve festa de debutante por causa da COVID-19 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Raissa não teve festa de debutante por causa da COVID-19 Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo

4. Festa de 15 anos é uma questão para eles

Devido à pandemia causada pelo vírus da COVID-19, Raissa não pôde realizar o sonho de ter a sua festa de 15 anos, do qual o pai, em entrevista ao Gshow, revelou que se arrepende de não ter comemorado. Para serem justos, a família decidiu que as duas filhas mais novas também não terão festa de debutante.

5. Admiram personalidades versáteis

Marcon Mion, Dedé Santana e Marcos Frota são as três personalidades que inspiram o brother Edilberto, enquanto Raissa prefere uma vibe mais sertanejo/pop, tendo como inspirações Ana Castela e Gloria Groove, acompanhando as tendências do Spotify. Para contrastar, o circense também gosta de Jota Quest e Jammil.

6. Pretendem usar o prêmio para ajudar a família

Se conquistarem o prêmio do BBB 25, que pode chegar a 3 milhões de reais, pai e filha pretendem proporcionar uma vida melhor para a família e investir no circo. No lado pessoal, Edilberto deseja realizar uma viagem de cruzeiro, já Raissa pretende colocar uma prótese de silicone.

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