Atração de Harry Potter na Serra terá sessão exclusiva para autistas

Harry Potter Shopping Mestre Álvaro Crédito: Pedro Melo

Os fãs do universo mágico de Harry Potter terão a oportunidade de vivenciar uma experiência mais inclusiva no evento "Harry Potter: Celebrando Hogwarts", realizado no Shopping Mestre Álvaro. Nesta terça-feira (11), das 14h às 19h, acontecerá a Sessão Azul, um momento especial reservado exclusivamente para pessoas com transtorno do espectro autista e distúrbios sensoriais.

A iniciativa busca oferecer um ambiente com redução de estímulos, proporcionando mais conforto e acolhimento para os visitantes e suas famílias. A Sessão Azul garante que as famílias possam aproveitar o circuito interativo de forma mais tranquila.

Os ingressos para a experiência já estão disponíveis gratuitamente na plataforma Sympla. Já para aqueles que não conseguirem garantir a entrada antecipadamente, haverá fila de espera no local para atendimento na hora.

Uma jornada mágica para todos

Realizado pela primeira vez no Espírito Santo, o evento "Harry Potter: Celebrando Hogwarts" é fruto de uma parceria entre a Warner Bros. Discovery Global Experiences e a Sá Cavalcante.

A exposição interativa conta com um circuito de atividades temáticas e cenários inspirados na saga, permitindo que os visitantes explorem cinco ambientes imersivos, incluindo o icônico Salão Principal de Hogwarts, o campo de Quadribol e a misteriosa Floresta Proibida.

Atração de Harry Potter chega na Serra em janeiro Crédito: Shopping Eldorado

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