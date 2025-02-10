Atração de Harry Potter na Serra terá sessão exclusiva para autistas

Os fãs do universo mágico de Harry Potter terão a oportunidade de vivenciar uma experiência mais inclusiva no evento "Harry Potter: Celebrando Hogwarts", realizado no Shopping Mestre Álvaro. Nesta terça-feira (11), das 14h às 19h, acontecerá a Sessão Azul, um momento especial reservado exclusivamente para pessoas com transtorno do espectro autista e distúrbios sensoriais.
A iniciativa busca oferecer um ambiente com redução de estímulos, proporcionando mais conforto e acolhimento para os visitantes e suas famílias. A Sessão Azul garante que as famílias possam aproveitar o circuito interativo de forma mais tranquila.
Os ingressos para a experiência já estão disponíveis gratuitamente na plataforma Sympla. Já para aqueles que não conseguirem garantir a entrada antecipadamente, haverá fila de espera no local para atendimento na hora.
Uma jornada mágica para todos
Realizado pela primeira vez no Espírito Santo, o evento "Harry Potter: Celebrando Hogwarts" é fruto de uma parceria entre a Warner Bros. Discovery Global Experiences e a Sá Cavalcante.
A exposição interativa conta com um circuito de atividades temáticas e cenários inspirados na saga, permitindo que os visitantes explorem cinco ambientes imersivos, incluindo o icônico Salão Principal de Hogwarts, o campo de Quadribol e a misteriosa Floresta Proibida.
SERVIÇO
- Sessão Azul Harry Potter: Celebrando Hogwarts
- Data: terça-feira (11)
- Horário: 14h às 19h
- Local: Shopping Mestre Álvaro
- Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla