Até no açougue: ensaio de noiva na Vila Rubim viraliza na internet

Rachel Teixeira fez um ensaio de noiva na Vila Rubim Crédito: Sílvia Ribas

Um ensaio fotográfico inusitado realizado há 14 anos na Vila Rubim, em Vitória, ganhou as redes sociais nesta semana e já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no TikTok. As imagens mostram a advogada Rachel Teixeira Dias Salles, de 41 anos, vestida de noiva enquanto interage com o comércio local.

Nas fotos, Rachel aparece segurando um tomate, posando em um açougue, explorando lojas de artesanato e até ao lado de um senhor em um bar. Mas quem pensa que os registros são recentes, está enganado. O ensaio foi feito em 2010, mas só agora ganhou projeção nacional.

Rachel fez fotos no açougue com o vestido de noiva Crédito: Sílvia Ribas

“Eu tinha essas fotos guardadas em uma pastinha no celular. Em uma noite de insônia, decidi montar o post no meio da madrugada. Quando deu 6h da manhã, postei. E poucas horas depois já tinha 600 mil visualizações”, contou a advogada, que mora em Colatina.

A proposta de fugir do tradicional surgiu da própria Rachel, que queria um ensaio espontâneo e divertido. Como seu marido não queria participar das sessões fotográficas, ela decidiu ir para seu momento de princesa sozinha. A ideia inicial era visitar uma feira e o mercado municipal, mas sua fotógrafa sugeriu a Vila Rubim, uma das regiões mais movimentadas da capital capixaba.

Eu só queria fotos em locais do dia a dia, mas com roupa de noiva. Sempre fui muito de aparecer, nunca tive vergonha de nada. E agora meu esposo está morrendo de rir. Todo mundo pediu para postar ele também”

Rachel Teixeira fez um ensaio de noiva na Vila Rubim Crédito: Sílvia Ribas

Um detalhe curioso do ensaio é que ele foi realizado depois do casamento e até mesmo após a lua de mel. Rachel vestiu novamente o traje de noiva, fez a maquiagem e saiu pelas ruas para protagonizar os cliques que hoje divertem os internautas.

Além de advogada, Rachel é competidora de três tambores, uma modalidade esportiva com cavalos, e costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. Segundo ela, a viralização do ensaio foi uma surpresa, já que costuma postar sobre diferentes assuntos.

Rachel fez uma sessão de fotos na Vila Crédito: Sílvia Ribas