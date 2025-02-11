Até no açougue: ensaio de noiva na Vila Rubim viraliza na internet

Um ensaio fotográfico inusitado realizado há 14 anos na Vila Rubim, em Vitória, ganhou as redes sociais nesta semana e já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações no TikTok. As imagens mostram a advogada Rachel Teixeira Dias Salles, de 41 anos, vestida de noiva enquanto interage com o comércio local.
Nas fotos, Rachel aparece segurando um tomate, posando em um açougue, explorando lojas de artesanato e até ao lado de um senhor em um bar. Mas quem pensa que os registros são recentes, está enganado. O ensaio foi feito em 2010, mas só agora ganhou projeção nacional.
“Eu tinha essas fotos guardadas em uma pastinha no celular. Em uma noite de insônia, decidi montar o post no meio da madrugada. Quando deu 6h da manhã, postei. E poucas horas depois já tinha 600 mil visualizações”, contou a advogada, que mora em Colatina.
A proposta de fugir do tradicional surgiu da própria Rachel, que queria um ensaio espontâneo e divertido. Como seu marido não queria participar das sessões fotográficas, ela decidiu ir para seu momento de princesa sozinha. A ideia inicial era visitar uma feira e o mercado municipal, mas sua fotógrafa sugeriu a Vila Rubim, uma das regiões mais movimentadas da capital capixaba.
Eu só queria fotos em locais do dia a dia, mas com roupa de noiva. Sempre fui muito de aparecer, nunca tive vergonha de nada. E agora meu esposo está morrendo de rir. Todo mundo pediu para postar ele também”
Um detalhe curioso do ensaio é que ele foi realizado depois do casamento e até mesmo após a lua de mel. Rachel vestiu novamente o traje de noiva, fez a maquiagem e saiu pelas ruas para protagonizar os cliques que hoje divertem os internautas.
Além de advogada, Rachel é competidora de três tambores, uma modalidade esportiva com cavalos, e costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. Segundo ela, a viralização do ensaio foi uma surpresa, já que costuma postar sobre diferentes assuntos.
“Eu compartilho de tudo, dos meus cavalos ao meu pé quebrado. Só fico me divertindo”, comentou. Com bom humor e espontaneidade, Rachel transformou um ensaio de anos atrás em um sucesso inesperado, provando que a internet adora histórias autênticas e divertidas.