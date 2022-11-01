Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Amazon Music lança catálogo de 100 milhões de músicas sem anúncios
Novidade

Amazon Music lança catálogo de 100 milhões de músicas sem anúncios

Seleção pode ser escutada no modo aleatório sem custo adicional para quem assina o serviço da empresa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 16:32

Amazon Music lança catálogo de 100 milhões de músicas
Amazon Music lança catálogo de 100 milhões de músicas Crédito: Amazon
A Amazon anunciou nesta terça-feira, 1º., que está aumentando o catálogo de músicas disponível no Amazon Music para assinantes Prime - modalidade de assinatura que inclui entregas, streaming de vídeo e games. A biblioteca passa de 2 milhões para 100 milhões de músicas que podem ser reproduzidas sem anúncio em modo aleatório, além de podcasts na plataforma.
A novidade é um passo no mercado para conquistar principalmente usuários que já utilizam a assinatura Prime, afirma Federico Pedersen, diretor do Amazon Music na América Latina. De acordo com Pedersen, a disponibilidade maior do catálogo pode ajudar a conquistar clientes e aumentar a visualização do serviço.
"Quando lançamos o Amazon Music na América Latina, tínhamos 50 milhões de músicas apenas. Agora, estamos lançando esse catálogo completo em modo aleatório como parte de uma experiência musical para os usuários", explica Pedersen, em entrevista ao Estadão.
O Amazon Music chegou no Brasil em 2019 e é um importante aliado da assistente de voz da empresa, a Alexa. Isso porque toda vez que algum usuário "pede" para um dispositivo com Alexa tocar uma música, o sistema da assistente acessa diretamente a biblioteca do streaming da empresa.
'A experiência de música em dispositivos Alexa é uma parte importante do que os usuários fazem nesses aparelhos", afirma Pedersen. O Amazon Music é parte disso e aumentar o catálogo de música, especialmente com a interação com assistentes de voz, é uma forma boa de cobrir essas necessidades".
A assinatura independente do serviço - o Amazon Music Unlimited -, continua disponível para usuários que quiserem ter opções mais "exigentes" como a possibilidade de escolher faixas de música e ouvir áudios em qualidade HD e espacial.
A adição na biblioteca é um movimento importante para a operação do serviço na América Latina. Por aqui, concorrentes como o Spotify têm encontrado terreno para crescer em número de usuários com contas gratuitas e em assinaturas pagas - ao todo, o Spotify possui 456 milhões de usuários e viu o número de contas ativas crescer 20% no último trimestre apenas na América Latina. Nos planos pagos, o app sueco soma 195 milhões de usuários.
De acordo com Pedersen, já são 200 milhões de assinantes do serviço Prime no mundo inteiro e o catálogo expandido deve chegar já nessa semana para todos os países.
O Amazon Music Unlimited custa R$16,90 por mês. Já a opção de escutar as músicas no modo aleatório está incluída na assinatura do Amazon Prime, que custa R$ 14,90 mensais.

Veja Também

Cartinha para Joyce Moreno sobre seu novo disco "Brasileiras Canções"

Marien Calixte Jazz Music Festival tem ingressos esgotados em menos de duas horas

Exposição imersiva de Van Gogh chega a Vitória em novembro; confira datas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados