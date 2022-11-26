Alemão do Forró agita noite sertaneja com open bar e open food na Serra

Bastidores da gravação do novo clip do Alemão do ForróBastidores da gravação do novo clip do Alemão do Forró Crédito: Fernando MadeiraFernando Madeira

“Toma pinga que passa. Para curar qualquer paixão, cachaça, cachaça, cachaça”. O conselho para curar a dor de cotovelo vem de Alemão do Forró, que vai cantar sua nova canção “Toma pinga, que passa” na Noite Capixaba Sertaneja do Steffen Centro de Eventos, na Serra, neste sábado (26).

"Estamos preparando um mega show para sábado. São vinte e duas pessoas que compõem a minha banda entre músicos e dançarinos. Tem cenário novo, repertório atualizado, tudo está sendo feito com muito carinho para o público que gosta da gente. Quem já gosta do Alemão do Forró, pode ir! E quem ainda não conhece, vai lá que vai gostar. Esse é um dos primeiros shows que a gente vai fazer depois da turnê pelos Estados Unidos e nós estamos cheios de novidades", convida Alemão.

O rei do forró, claro, também deve cantar os sucessos que o levaram recentemente para a quarta turnê nos Estados Unidos. Entre as favoritas da galera, estão “Fica Amor”, "Balança o Povo", "Rebola e Vem", "Sai Dessa Coração" e "Saudade da Minha Ex".

"Uma música que não pode faltar de jeito nenhum é 'Fica Amor', que é o meu maior sucesso, já está com mais de 120 milhões de visualizações no Youtube. Aí ainda tem 'Balança o Povo', 'Sai Dessa Coração', 'Lingerie Vermelha'... Tem vários sucessos dos meus CDs. E ainda vai ter as músicas novas que a gente vem lançando, como 'Vem me Amar'", adianta.

Antes do cantor de Linhares, o sertanejo Rodrigo Balla sobre no palco serrano, e promete grandes hits do sertanejo atual e do passado como “Bagaceira”, “Insegura”, “Mania Nacional” e “Lembranças de um Rodeio”. O sanfoneiro Donato Santana também se apresenta na noite e vai fazer todo mundo dançar.

A festa no Steffen é open bar e open food, com buffet que conta com iguarias da gastronomia oriental, mexicana e árabe, além de petiscos de boteco incríveis para acompanhar o chope bem geladinho.

"Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, sua mesa, ainda dá tempo. Se você não for, só você não vai. Vai ser incrível a Noite Capixaba Sertaneja. O lugar, por em si só, já é um show à parte. E Rodrigo Balla, Donato e Alemão do Forró vão garantir o restante da diversão", finaliza.

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